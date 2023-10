Magalida Solivellas, acompanyada d'Antònia Vicens, omple Can Alcover per presentar 'Illes escapçades'

«Dues hores després de la meva jubilació vaig començar a fer-me famosa» explica Margalida Solivellas en la introducció del seu llibre, 'Illes escapçades. Cròniques aïllades'.

Aquest passat dimarts, la presentació de l'aplec de cròniques a Can Alcover, va aglutinar una gentada i va ser seguida amb entusiasme pels assistents. La recent Premi d'Honor de les Lletres Catalanes va acompanyar la periodista.

El llibre és un aplec de cròniques periodístiques escrites en clau literària sobre els casos de corrupció més significatius que han esquitxat les Illes. Cada capítol narra una situació de la memòria més recent sobre la gestió política i empresarial a Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera, també del context social que ha acompanyat els esdeveniments i evidentment, els seus protagonistes. Una proposta en la qual l'autora reflexiona de manera irònica sobre els abusos d'explotació d'un territori que de cara en fora potser només s'ha vist com un paradís i viu una realitat molt més complexa.

Margalida Solivellas i Lladó, periodista i escriptora mallorquina, va començar la seva carrera professional al Diario de Mallorca, després col·laborà a Radio Balear. Més endavant es va sumar a l'equip de TVE, fent l'«Informatiu Balear». Al cap de sis mesos, l'any 1986, es va incorporar a la delegació de TV3 a Palma, on ha treballat com a corresponsal a les Illes Balears al llarg de 36 anys, fins que es jubilà, el setembre de 2022. Illes escapçades és el fruit de la seva trajectòria professional amb el valor afegit d'una mirada implicada, compromesa i sensible.