La coral Spiritualmallorca a l'Octava farà una gira de concerts per Euskadi

L'any 2016, Ricard Terradas va iniciar un nou projecte molt inusual a les Illes Balears: va crear la Coral a l'Octava, integrada únicament i exclusiva per veus masculines. A finals del 2021, César Reda Gutiérrez, va prendre el relleu a la direcció de la coral que va coincidir també amb l'entrada d'un patrocinador: spiritualmallorca.

Actualment la coral està formada per uns 20 cantaires de diferents nivells musicals, encara que la majoria tenen experiència prèvia al món coral i han cantat o compaginen l'activitat coral en altres formacions.

Des de la seva creació, la coral ha realitzat concerts per tota l'illa de Mallorca, i el 2019 va dur a terme la primera gira de concerts fora de l'illa, concretament a la Baviera alemanya, a les ciutats de Munic i Fostern.

Gira per Euskadi

El proper dia 13 d’octubre de 2023, la Coral Spiritualmallorca A l'Octava iniciarà una nova gira de concerts fora de Mallorca concretament a Euskadi.

El primer concert serà a Pasaia, Guipúscoa, acollits per la coral Ototxe Illumbe dirigida per Josu Elberdin Badiola; el segon concert es farà a la localitat biscaina de Durango, convidats per l’ajuntament de Durango i formant part del programa de festes de Sant Faust.

El concert ofert en aquesta ocasió té una durada aproximada d’una hora i consta de dues parts. La primera part integrada totalment per obres religioses, plena d’autors actuals com el mateix Josu Elberdin o Laura Hermoso, però també obres de Giuseppe Biaini o John Donfrid. La segona part està dedicada a la música profana, amb diverses obres de música popular de les Illes Balears amb noves harmonitzacions i arranjaments, però també versions

d’artistes com Maria del Mar Bonet, Antònia Font o Mikel Laboa. Per les característiques del cor, les obres del repertori són normalment a tres o quatre veus.

La coral ofereix, a més del programa de mà, un accés al programa digital, a través d'un codi QR, per poder ser visualitzat al mòbil durant el concert, amb una ampliació de la informació del programa de mà, així com la traducció o explicació dels textos interpretats per a un millor seguiment de les obres del programa.