Marala arriba al Teatre Principal de Palma amb el nou directe

El trio Marala, compost per la valenciana Sandra Monfort, la mallorquina Clara Fiol i la catalana Selma Bruna, arriba a la sala gran del Teatre Principal de Palma el proper 30 de setembre a les 20.00 hores, com una de les cites més importants de la gira de tardor del seu disc ‘Jota de morir’, que ofereix un directe totalment renovat, amb nova escenografia, nou vestuari i un format molt més adaptable a diferents espais. La gira de tardor de Marala inclou dotze concerts i les portarà per tot el territori lingüístic, a més de dues sortides internacionals a Itàlia i a Àustria.



Algunes de les cites més destacades d’aquesta gira són la presentació de ‘Jota de morir’ davant d’un públic professional del sector musical al Mercat de Música Viva de Vic que va tindre lloc el 15 de setembre i on es va estrenar la nova posada en escena. A continuació, destaquen els concerts al Teatre Calderón d’Alcoi l’11 de novembre i a la Rambleta de València l’1 de desembre, auditoris importants per a Marala tant pel que fa a la situació geogràfica com pel seu significat per les integrants del trio. A més, Marala passarà durant aquesta gira per ciutats com el Prat de Llobregat, Viladecans, Benicàssim o l’Hospitalet, a banda de les parades internacionals que les porten a Roma i a Àustria.



Durant aquesta gira, Marala continuen posant de llarg el seu guardonat segon disc, ‘Jota de morir’, que va ser publicat el setembre de 2022 i que porta tot un any girant per escenaris diversos. Marala cerca en aquest treball discogràfic, en el qual s’inclouen temes musicals com «A la vora del riu mare», «Canteu a l’albat» o «Nana naneta», maneres d’integrar la mort, un univers enorme i silenciat, i recuperar-la com una idea propera. A partir d’una investigació sobre la mort en la música tradicional, han volgut continuar posant veu a aquesta temàtica i trobar-li la llum, la ràbia, la pena, la ironia i tants prismes com els ha estat possible. Amb Pau Vallvé a la producció musical i Jordi Casadesús a la producció sonora, el disc combina sons sintètics amb d’altres més orgànics.



Marala

Marala és un trio musical format per la catalana Selma Bruna, la valenciana Sandra Monfort i la mallorquina Clara Fiol, que s’especialitza en música d’arrels tradicionals des d’una mirada jove i amb molta atenció a la polifonia. El repertori s’enfoca a la música inspirada en els cants tradicionals. Al 2020 van publicar el seu disc debut, ‘A trenc d’alba’ (UB98), format per 10 cançons que incloïen versions musicals de poemes com ‘Corrandes de lluna’ de Maria Mercè Marçal i ‘Cançó’ de Miquel Martí i Pol, i fragments de cançons tradicionals alternats amb composicions pròpies. El disc anava dedicat a les mares i àvies, amb una explícita intenció de reivindicació feminista i va aconseguir el guardó al millor disc de música d’arrel als Premis Carles Santos de la Música Valenciana 2020, atorgats per Cultura de la Generalitat. Al 2022 Marala presenten ‘Jota de morir’, el seu segon treball d’estudi, amb el que fan un apropament a la temàtica de la mort i amb el que guanyen el guardó al millor disc de música d’arrel i el premi al millor disc als Premis Carles Santos de la Música Valenciana 2022.