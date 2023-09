Arrenca la nova temporada del Teatre Principal d’Inca amb interessants propostes de música, teatre i cinema

Després de tancar la temporada anterior amb 27.500 espectadors, el Teatre Principal d’Inca, sota la direcció de Miquel Àngel Raió, publica la programació del primer quatrimestre de la nova temporada 2023-2024, amb interessants propostes de música, teatre i cinema.

Entre les novetats destaquen els cicles propis Projecte A i Dies digitals, la participació, com a seu, a la XIV edició del FesJajá, que arriba per primer cop a Inca; el Festival de la Paraula; el Festival de Jazz Alternatilla, amb els músics Jean-Paul Estiévenart i Jeff Ballardque o el nou Fona Fall Fest que presenta Nils Frahm, per primera vegada a Mallorca.

Com en la temporada aterior, la programació del Teatre Principal d’Inca combinarà la presència de noms de projecció internacional amb les produccions illenques i amb les produccions de circuits estatals de gran qualitat.

Pujaran a l’escenari, entre d’altres, els actors María Adánez i Joaquín Notario, interpretant la mítica Ay, Carmela; Los Voluble, plat fort de Dies digitals; o Santi Rodríguez, en format stand-up. Torna l’aclamada Acorar, de Toni Gomila. Es preestrena El Gran Manicomi, d’Estudi Zero, inspirat en la poesia d'Antonina Canyelles. La música clàssica, que tants espectadors va reunir la temporda passada, la posa l’Orquestra Acadèmia 1830, interpretant Rakhmàninov i Sibelius. Petits i grans podran gaudir de Noces per nassos, de Volem Volem. Veurem l’espectacle The Focs Artificials Show: The living O-Erra. I per desembre, Cap Pela encendrà els llums de Nadal.

Perquè, sobretot, aquest inici de temporada al Teatre Principal d’Inca serà molt musical, en part, gràcies als cicles Projecte A i Dies digitals.

Amb Projecte A arrencarà la temporada el mes de setembre

Es diu Projecte A perquè passa a la Sala Annexa del Teatre (amb A d’Annexa); un espai amb grades retràctils que s’amagaran per a donar pas a projectes de creació arriscats, frescos i independents. Es crearà un espai d’unió entre els creadors, el Teatre i el públic, sense filtres. Projecte A és multidisciplinar, i en aquesta ocasió té com a protagonista la música indie, sigui rock, pop o garage. Dia 22 de setembre, actuen Hijos de Matxín i Tres Piezas, i el 23 de setembre, Dr. Hum i Vënkman.

Per octubre arriben els Dies digitals

El Teatre Principal d’Inca mostra un especial interès per a les eines digitals aplicades a l’escena, amb l’ús de mapping, live cinema, instal·lacions lumíniques o escenografies digitals. Així, aquest octubre es dedicarà a espectacles innovadors i de tendència en aquest camp, peces escèniques reveladores que provocaran experiències fascinants.

Pujaran a l’escenari els Jansky (amb l’estrena mundial d’una peça especialment composada per al Museu del Calçat d’Inca), Alba G. Corral i Carles Viarnès (creadors indiscutibles de trajectòria internacional i clàssics del Sónar Festival), Aurora Bauzà i Pere Jou (amb una peça que acaba d’arrasar a l’últim Festival GREC de Barcelona) i Los Voluble (amb el seu estil únic mescla de visuals en directe, música DJ i documental etnogràfic).

I el cinema?

El Teatre també és una gran sala de cinema on veure pel·lícules en la gran pantalla, fins i tot, d’estrena. A partir d’octubre, hi haurà pel·lícules cada setmana.