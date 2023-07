El Consell de Mallorca vol «despolititzar» el Teatre Principal de Palma i iniciarà un concurs per dirigir-lo

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha ofert a l'actual director del Teatre Principal de Palma, Josep Ramon Cerdà, «que quedi un any més al càrrec mentre es posa en marxa un concurs per designar un nou responsable».

Roca ha al·legat que vol «despolititzar la gestió del Teatre per garantir que els criteris que se segueixin mirin per la cultura i les creacions artístiques».

La consellera executiva ha assegurat que «el benestar cultural està per damunt dels interessos partidistes» i, per això, el seu objectiu és crear un concurs públic per la direcció del Teatre Principal de Palma.

«L’actual director va ser posat a dit per l’anterior executiu», ha denunciat la consellera. El dramaturg Josep Ramon Cerdà, exdirector de l'Institut d'Estudis Baleàrics, va ser designat director del Teatre Principal de Palma l'agost de 2019.