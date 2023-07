Es presenta el llibre 'Estudis de toponímia dels Illes Balears i més enllà' de Cosme Aguiló a Santanyí

El pati de la Casa de Cultura Ses Cases Noves de Santanyí ha acollit la presentació del llibre 'Estudis de toponímia dels Illes Balears i més enllà' de Cosme Aguiló, emmarcat en el programa de les festes de Sant Jaume 2023 del municipi.

L'obra és una recopilació dels articles que Aguiló ha anat publicant al llarg dels anys en diferents revistes i publicacions sobre la història dels noms de llocs de les Illes.

L'acte ha estat conduït pel regidor de Cultura, Mateu Nadal, i presidit per la batlessa del municipi, Maria Pons, amb Isabel Vidal com a presentadora, qui ha establit un col·loqui amb l'autor amb una sèrie de preguntes per desgranar l'obra i també la seva vida.