La Taronja Mecànica, d’Anthony Burgess, ressenya de Pau de Luis a Ploma.cat

El jove crític literari Pau de Luis publica, aquesta setmana, una ressenya sobre el llibre 'La Taronja Mecànica' d'Anthony Burgess, a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat.

La taronja mecànica (títol original en anglès: A Clockwork Orange) és una novel·la distòpica de 1962 escrita per Anthony Burgess. Es tracta d'una sàtira que relata una societat futura de la civilització occidental amb una cultura d'extrema rebel·lió i violència juvenil. L'obra serví com a base per la pel·lícula homònima de Stanley Kubrick de 1971.

De Luis ens comença la seva crítica així: «Una joventut obscena i irreverent, amb ànsies de poder desmesurades i desitjos carnals desbocats, provoca una decisió reaccionària de la classe política, una reacció violenta i deshumanitzadora.

La taronja mecànica és una distòpia que tracta qüestions en el fons similars a Un món feliç i 1984, però des d’una òptica considerablement diferent. Les inevitables comparacions que sorgeixen hora de llegir les dues últimes no són evidents en llegir La taronja mecànica. La novel·la d’Anthony Burgess també presenta un futur indesitjable, però en un estadi evolutiu segurament previ a les societats de les altres distòpies esmentades; el totalitarisme encara no ha conquerit el sistema, però ho està intentant».