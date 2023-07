El Teatre Principal cerca noves veus per als seus cors filials

El Teatre Principal de Palma ha obert el procés de selecció de nous cantors per als seus cors filials de Petits, Infantil i Juvenil, que comprenen edats d'entre els 5 i els 22 anys.

Segons ha informat la institució cultural, les proves per a les noves veus es faran en dos dies diferents. Així, es podrà triar entre el dissabte 23 de setembre, de 10.00 a 13.00 hores, o el dissabte 30 de setembre, també de 10.00 a 13.00 hores. La selecció tindrà lloc a la Sala de Cors del Teatre Principal, que té l'entrada pel carrer de la Costa del Teatre.

Els aspirants només hauran de dur una fotografia de carnet i se'ls atendrà per ordre d'arribada. No és necessària la inscripció prèvia. El Cor Petits és per a infants d'entre 5 a 10 anys, l'Infantil per a infants i joves d'entre 10 a 16 anys i el Juvenil per a joves de 16 a 22 anys.