[VÍDEO] Maria del Mar Bonet, Eliseu Climent i Marta Pessarrodona, guardonats amb la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya 2023

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimecres que la cantant mallorquina Maria del Mar Bonet, l’activista cultural i editor valencià Eliseu Climent i la poeta terrassenca Marta Pessarrodona seran els guardonats d’enguany amb la Medalla d’Or de la Generalitat, pel seu «compromís amb la llengua i la cultura».

«Amb aquesta Medalla d’Or volem reconèixer tots els accents de la nostra llengua, que des d’arreu es pot contribuir perquè segueixi sent una llengua de futur, des del Principat de Catalunya, des de les Illes Balears i des del País Valencià», ha destacat el cap de l’Executiu.

Aragonès ha assenyalat que, «ara més que mai, és el moment de defensar la llengua i la cultura i promoure-les» i que «la millor manera de fomentar el coneixement, l’estima i l’ús de la nostra llengua és fent-la servir a tot arreu i seguint-la projectant, no només com una eina de comunicació, sinó també com una manera d’explicar com veiem el món».

En aquest context, ha ressaltat que «és important reconèixer els referents que ens han permès que avui la llengua catalana tingui l’estatus que té», en àmbits com les arts, la música, la literatura, el món editorial o l’activisme.

Pel que fa als tres guardonats d’enguany, la poeta Marta Pessarrodona ha estat reconeguda per «la seva trajectòria literària d’amplíssim nivell»; Maria del Mar Bonet, per més de cinquanta anys de trajectòria, «transmetent els sentiments a tots els racons on es parla la nostra llengua», i Eliseu Climent pel seu «compromís amb la llengua en el conjunt del domini lingüístic».

El guardó es lliurarà el proper 7 de setembre, en el marc dels actes de la Diada Nacional de Catalunya.