Pere Bujosa torna als escenaris i exporta el jazz mallorquí fora de les Balears

El contrabaixista i melòman de família Pere Bujosa ha presentat la seva gira d'estiu: 'Pere Bujosa Trio Summer 2023'. Un viatge que va iniciar el 30 de juny al 'Huesca es Jazz' i que farà acompanyat per Xavi Torres (piano) i Joan Terol (bateria) amb quatre aturades més: Canaria Jazz & Mas Festival; Festival Jazz Cádiz; Ubud Jazz Festival (Indonèsia) i que clausurarà amb un concert a casa, a 'Sa Pobla Jazz Festival' el 22 d'agost.

Es tracta d'un trio format el 2017 a Amsterdam que treballa en la creació d'una música que uneix elements com les polirítmies, efectes, sons atmosfèrics, així com també arranjaments basats en la tradició jazzística i altres gèneres com el rock o la música electrònica.

Ja s'augurava després d'una gira d'èxit per l'Índia aquest hivern passat, però aquesta nova gira ho reitera: Pere Bujosa és un dels músics de referència del jazz mallorquí. L'artista torna a pujar als escenaris aquesta temporada d'estiu i ho fa ben acompanyat del seu ja fidel trio per a donar a conéixer els seus dots com a compositor i contrabaixista en un directe que mai deixa indiferent el públic, ja sigui per l'espectacle o per les composicions tocades sobre l'escenari de les mans d'un trio de jazz sublim.

L'artista, que ja porta a l'esquena publicacions musicals com 'Wabi-Sabi' o 'Arise', va llançar a totes les plataformes digitals la passada primavera 'Endless Motion', un treball que ell mateix defineix com: «el resultat d'incontables hores experimentant amb seqüenciadors euclidians, aquells que estàn fets en base a geometría i, a partir d'allà, crear tota la resta». Nova música que es podrà gaudir de primera mà en la seva gira d'estiu.