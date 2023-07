Ivan Brull guanya el III Premi Ciutat de Manacor de Música Guillem d'Efak

El poeta i cantautor valencià Ivan Brull ha guanyat el III Premi Ciutat de Manacor de Música Guillem d'Efak. El batle de Manacor, Miquel Oliver, li ha entregat el guardó, en un concert amb els tres finalistes que ha tengut lloc aquest divendres vespre a la plaça Francesc Ramis de Porto Cristo. La vetllada ha aplegat desenes de persones que han assistit al concert i en què, després de les tres actuacions, el jurat ha donat a conèixer el veredicte.

La final del Premi Ciutat de Manacor de Música d'Autor s'emmarca cada any en les Festes del Carme de Porto Cristo, que s'allargaran fins dia 23 de juliol. Aquest guardó està dotat amb 3.000 euros al grup o solista guanyador i 1.000 euros a cadascun dels finalistes, que en l'edició d'enguany han estat Isabel Peral Valls 'Isa' i Damià Fluxà.

Sons de dinamisme

Ivan Brull, poeta i cantautor, va néixer a València el 1978. S'inicià com a poeta, amb diversos reculls publicats, fins que el 2015 publicà el seu primer disc 'Canvi dels Àngels'. L'agrupació que participa al Premi Ciutat de Manacor de Cançó d'Autor Guillem d'Efak, formada per Ivan Brull (veu i guitarra), Dani Folqués (guitarra) i Anna Luci Tortajada (violoncel i veu) va néixer gairebé des de la casualitat.

El mes d'octubre de 2022, per qüestions laborals, es creuen els seus camins a la Marina Alta (Alacant) i, amb la voluntat de compartir música i de continuar desenvolupant-se artísticament, decideixen emprendre un camí junts compartint vesprades d'assajos. Aquesta etapa comença per versionar cançons ja enregistrades per Ivan amb anterioritat; però continua amb la necessitat constant de crear i transmetre noves idees, nous sons i missatges. Per això, prenen la decisió d'atrevir-se amb temes nous. La història musical de cadascun dels tres components és diversa i aporta al grup dinamisme, interès i il·lusió per continuar compartint un projecte que agermana músics de dos territoris del País Valencià: Silla (Horta Sud) amb Pego (Marina Alta).

Envoltada de música

Isabel Peral és de Palma i té 19 anys. Sempre ha estat envoltada de música, ja que els seus pares tocaven la guitarra. També a l'àmbit familiar, el seu padrí, sa mare i sa germana han cantat a conjunts corals i fins i tot han participat en òperes. Ella, dels 8 als 11 anys, va cantar al Cor del Teatre Principal. Aquella experiència la va empènyer a continuar amb la música. Va començar a escriure cançons i s'apuntà a classes de piano. Fins que al 2019 li van regalar en 'Mikelele', l'ukelele que encara ara l'acompanya en tots els seus projectes musicals. Confessa que el seu referent principal en l'àmbit musical és Susana Ventura, més coneguda com a Suu (Barcelona, 2000).

Tot i això, Isa no es tanca en banda i, a l'hora de compondre, ha tingut influències del reggae de Koers i Green Valley en els primers anys i, actualment, de Rudymentari i Gossos. Tanmateix, la producció més recent, matisa, ha estat més inspirada en la música i mètrica popular de les gloses i els romanços.

La teràpia de la música

Damià Fluxà (Manacor, 1976) es defineix com a cantautor, però de més jove, influenciat per la moguda musical que hi havia a Manacor els anys 90, havia format part de bandes punkies i heavies. Afirma que la música ha estat la seva medicina, ja que començà ben aviat a compondre cançons en les quals descriu el que sent i el que la vida li va ensenyant.

Les melodies que compon són la fusió de moltes varietats musicals que l'han influenciat durant els anys. Toca la guitarra i sempre li ha agradat estar acompanyat de més músics. Ara mateix forma part de la banda Fluxà, que actuà i presentà el seu disc al local de Ca'n Lliro, a Manacor. En l'actuació del III Premi Ciutat de Manacor de Música d'Autor Guillem d'Efak l'han acompanyat dos membres de la banda: en Martí Martí, pianista de Manacor, i en Josep Suárez, guitarrista de Son Servera.