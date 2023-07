Càlida presentació d'Una lliura de carn', de Miquel Àngel Vidal, al Casal de Cultura Can Gelabert, a Binissalem

Una de les nombroses activitats culturals, organitzades per l'Ajuntament de Binissalem, per a aquest estiu, es va fer el capvespre del passat dijous al Casal de Cultura Can Gelabert. Víctor Martí, recentment reelegit batle de Binissalem, després que Unió per Binissalem va ser el partit polític més votat a les passades eleccions municipals del 28 de maig, amb sis regidors, va fer d'amfitrió de l'acte de presentació d''Una lliura de carn', el nou llibre de Miquel Àngel Vidal, escriptor nascut a Binissalem i molt estimat entre els binissalemers i les binissalemeres, que varen omplir el saló dels frisos del Casal.

El batle de Binissalem va tenir unes paraules d'afecte, reconeixement i agraïment cap a Miquel Àngel Vidal, va lloar la seva obra literària així com la seva persona: «Miquel Àngel és un escriptor que ha estat traduït a l'anglès i al castellà, un autor referent de Binissalem com ho va ser en el seu moment Llorenç Moyà. A les seves creacions literàries sovint podem trobar detalls sobre Binissalem que ens fan universals i grans alhora. Miquel Àngel és un home fidel a les seves arrels i la seva família, valors que diuen molt d'una persona. A 'Una lliura de carn' parla de les persones, dels sentiments, de l'amor, de la lleialtat, de les condicions humanes, i avui ell és aquí per presentar-nos-ho. Moltes gràcies i enhorabona, Miquel Àngel!».

A continuació de Víctor Martí, batle de Binissalem, Sion Capçana li va prendre el relleu. Aquest jove binissalemer és filòsof i poeta, té influència a les xarxes socials i amb els seus versos va protagonitzar l'espot de vi de la DO Binissalem, titulat La Sang. Capçana després dels agraïments a Miquel Àngel Vidal, a l'editorial Disset Edició, i a Can Gelabert per la cessió de l'espai; i abans de conversar sobre el llibre amb l'autor, va voler rompre el gel recitant un poema seu anomenat 'Fugir', una dicotomia entre pensament i acció.

Per la seva banda, Vidal també va començar pels agraïments, els seus s'adreçaren a Can Gelabert, a Sion Capçana, i a Víctor Martí, de qui va dir: «és un batle que s'ha preocupat d'ajudar-me, com vetlla per les persones i ens estima».

La conversa entre Sion Capçana i Miquel Àngel Vidal va ser molt dinàmica i encisadora. Es reprodueix parcialment:

Capçana: «'Una lliura de carn' és el teu cinquè recull de relats, conté tots els elements que m'agraden de la literatura, i on un llenguatge més brut es barreja amb un més nítid, què vols reflectir amb això?»

Vidal: «Un dels grans xocs que m'interessa és entre l'ideal que tenim de les coses i la realitat, la idea que es té de la vida i la vida romàntica idealitzada. És tot un xoc humà. Els somnis i els amors de l'adolescència amb el transcurs del temps es poden trencar, perdre o quedar-se a mitges».

Capçana: «Defuges un poc dels discursos moralistes, del que està bé o malament, no?»

Vidal: «Un lector que llegeix, és una persona intel·ligent, li dones un cert camí perquè ell ho prengui des de la seva perspectiva. M'agrada partir de la intel·ligència del lector, no deixar res tancat perquè ell li doni peu a la seva imaginació i enteniment».

Capçana: «Es pot fer literatura de qualsevol assumpte?»

Vidal: «La societat ha involucionat molt. Franco va morir quan jo tenia tretze anys... record una anècdota de llavors, vàrem tenir tres dies de vacances a l'escola i vaig pensar tant de bo es mori també el rei per tenir tres dies més, va sorgir la meva vena republicana! Ara tornem a involucionar, cinquanta anys després ens hem de preocupar del què deim, però un conte vol ser un relat no políticament correcte i a mi m'agrada escriure el que sent. Ho he fet per divertir-me».

Capçana: «Aquest és un recull de contes sense un fil conductor?»

Vidal: «A les meves obres hi ha uns centres concèntrics, unes línies interconnectades. Els tres primers reculls tracten de tradicions humanes, hi ha certa homogeneïtat, però als dos següents 'El mètode de composició' i 'Una lliura de carn', vaig ser més lliure i són reculls heterogenis».

Capçana: «On trobes la inspiració, Miquel Àngel?»

Vidal: «Tots els escriptors tenim material literari, primer dels clàssics i de les obres contemporànies, moltes lectures et deixen una empremta, i després, és clar, la literatura és una referència de la vida. M'agrada molt la literatura clàssica, de la que ha sortit avui en dia no he llegit massa, més enllà de la dels meus amics o coneguts».

Capçana: «Una de les coses que m'han sorprès va ser els encreuaments dels personatges, t'agrada aquest joc?»

Vidal: «Sí, ho he après dels grans escriptors que a més d'escriure bones novel·les, saben com s'escriuen i com contar-les. Dels contemporanis admir la seva capacitat de trobar noves formes narratives».

Capçana: «Cap on va en Miquel Àngel?»

Vidal: «Ara mateix m'estim dedicant a l'assaig sobre gèneres literaris, també estic preparant un altre estudi sobre Llorenç Moyà i d'altres escriptors amb arrels a Binissalem».

Capçana: «Perfecte, per als que tenim un desconeixement dels escriptors binissalemers, com malauradament em va passar amb tu, fins no fa molt...»

Vidal: «No som un escriptor molt mediàtic, tot i haver guanyat un Ciutat de Palma, entre d'altres premis. No estic a primera línia de combat i tenc poc temps per socialitzar-me amb la gent. He anat traient tot el que he anat fent, sense precipitacions, i en definitiva, ha estat una trajectòria sòlida, malgrat les dificultats d'entrar a moltes editorials.»

Abans de finalitzar l'acte recitant dos dels seus poemes, 'Senalles foradades' i 'La pàtria i els cossos', Sion Capçana es va acomiadar de Miquel Àngel Vidal, dient-li que havia estat un plaer descobrir i llegir 'Una lliura de carn', llibre que va recomanar a tots els assistents, i compartir aquella conversa amb ell.