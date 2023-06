'No Passaran', el concert antirepressiu pels encausats antifeixistes de Pego

El grup de suport dels Encausats de Pego ha organitzat un concert al Teatre Municipal de la localitat, que se celebrarà el 23 de setembre, i té per objectiu recaptar fons per cobrir les despeses judicials dels catorze joves als quals la fiscalia demana 9 anys de presó.

Les entrades solidàries ja estan a la venda i els noms del artistes participants es faran públics en els propers dies. Des de l'organització han convidat a, qui no pugui assistir, comprar una entrada a la fila zero i col·laborar així amb les despeses.

Als catorze antifeixistes la fiscalia els demana més de 9 anys de presó, acusats d'haver-se manifestat i haver fet fora i escridassat una quarantena de nazis ultres del Club de Futbol Gandia, el 18 d’octubre del 2020. Els nazis es van passejar tot el dia per la localitat pegolina fent càntics d’enaltiment a Hitler i omplint els carrers d’adhesius amb la cara del dictador. Com a resposta, diversos col·lectius antifeixistes van organitzar-se per fer-los fora. La Guàrdia Civil va fer detencions aquella nit i els dies següents. Des de l'organització denuncien que cap nazi ha estat perseguit ni per la policia ni per la fiscalia.