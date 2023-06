'El soldat de Baltimore. Assaigs sobre literatura i realitat en temps d’autoficció' de Xavier Pla, nova ressenya de Pere Joan Martorell

L'escriptor i crític literari, Pere Joan Martorell, publica aquesta setmana a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, una interessant ressenya del llibre de Xavier Pla, 'El soldat de Baltimore. Assaigs sobre literatura i realitat en temps d’autoficció', editat per Lleonard Muntaner.

Martorell ens explica que «el professor i crític Xavier Pla ens ofereix un recull de breus assaigs entorn a l’evolució d’aquesta nova fórmula narrativa. Bon coneixedor, sobretot, de la literatura francesa i dels grans teòrics del segle passat (Derrida, Deleuze, Barthes, Kristeva...), Pla aprofundeix en l’obra d’autors cabdals (Proust, Flaubert, Saint-Beuve...) i estableix diverses comparacions de mètodes i estils per mostrar-nos les peculiaritats d’alguns homenots literaris d’abans i d’ara. També podem trobar peces referides al conreu, encara minso per aquestes latituds, del dietarisme, amb figures com ara Josep Pla, Valentí Puig, Blai Bonet o Guillem Simó. També hi ha peces dedicades a alguns autors contemporanis que, d’un o altra manera, han adoptat un estil singularíssim, aconseguint unes obres que rompen barreres i traspassen les fronteres de la uniformitat literària. En aquest sentit, Xavier Pla parla d’autors com Víctor Sunyol, Vicenç Altaió, Sebastià Perelló, Francesc Serés, etc.»

