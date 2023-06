'Les Maleïdes', de Sergi Baos, arriba al Teatre Principal d’Inca

Les Maleïdes, escrita per Sergi Baos i dirigida per Marga López, arriba al Teatre Principal d’Inca el 23 de juny a les 20 hores, amb les interpretacions de Lorena Faus, Alicia Garau, Àlvar Triay Sales i Teresa Urroz.

Les Maleïdes es representa a la manera d’un compte protagonitzat per tres generacions de dones: padrina, filla i neta, totes abandonades d’una manera o una altra. Tres dones que fugen de vides complicades però amb la sensació de no tenir control sobre la seva pròpia existència. D’aquesta fugida individual que les separarà en sorgirà la necessitat de retrobar-se de nou. Una recerca que les conduirà a una església, a un convent, a un prostíbul, a una casa d’acollida... Un viatge per carreteres de mala mort amb una furgoneta a mil per hora.

Com tot bon conte, Les Maleïdes és una obra evocadora, d’aventura i d’acció, en aquest cas assaonada amb elements màgics: un fantasma que no entén perquè és un fantasma i una dona que es creu tocada per Déu.

En definitiva, estau al davant d’un conte a ritme de road movie. Una muntanya russa de situacions rocambolesques i emocions genuïnes. Una locomotora que, quan pren embranzida, és imparable. Uns personatges lúcids i bojos al mateix temps. Talment la vida.