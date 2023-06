Presentació a Binissalem d''Una lliura de carn' de Miquel Àngel Vidal

El dijous 29 de juny es farà la presentació del llibre de Miquel Àngel Vidal titulat 'Una lliura de carn'.

La presentació la farà el poeta Sion Capçana i es farà al Casal de Cultura de Can Gelabert (carrer de la Portella, Binissalem). L'acte el presentarà el batle de Binissalem, Víctor Martí.

'Una lliura de carn'

'Una lliura de carn' és el cinquè aplec de relats de Miquel Àngel Vidal. Com en els anteriors, la trilogia de Les traïcions (Cal·ligrafies agòniques, La mesura de les coses i Jardí de gel) i El mètode de composició, fa incidència en els temes que se centra la seva literatura: el conflicte idealisme-realitat, la reflexió sobre l’acte de la creació, la visió crítica de la societat i l’anàlisi de les contradiccions humanes, tot cercant l’equilibri entre l’aspecte lúdic de la literatura i la denúncia de les injustícies, entre l’humor i la gravetat.

El títol fa referència a El mercader de Venècia de Shakespeare i, com diu un dels personatges, «serveix per explicar el preu que s’ha de pagar per aconseguir un objectiu important o alguna cosa que desitgem intensament en la vida».

En aquests contes, amb una certa complexitat formal i una elevada exigència estilística, apareixen personatges peculiars, ben traçats psicològicament, com un jove obsedit pels fars i els tatuatges, un escriptor proctòfil (estudiós dels culs), un descendent d’una nissaga de suïcides, un foll que intenta emular Pessoa amb el concepte dels heterònims… En definitiva, històries suggeridores i inquietants que pretenen pouar en el fons de l’ànima humana.