Diverses editorials mallorquines participaran a la Setmana del Llibre en Català de Barcelona i a la Plaça del Llibre de València

Les editorials mallorquines seran, de nou, a la Setmana del Llibre en Català i participaran, per primera vegada, a la Plaça del Llibre de València, amb diversos estands

La 41a Setmana del Llibre en Català se celebrarà a Barcelona del 8 al 17 de setembre i l’11a edició de la Plaça del Llibre de València serà del 26 d’octubre a l’1 de novembre.

El mes de març, l’IEB va obrir una convocatòria adreçada a totes les editorials balears perquè poguessin participar en aquestes dues fites importants de la literatura catalana. En el cas de La Setmana, hi assistiran Documenta Balear, Edicions Aïllades, Espelma Edicions i Lata de Sal. Pel que fa a la Plaça del Llibre, hi seran Dolmen Editorial, Edicions Aïllades i Lata de Sal. A més a més, també participaran a les dues fires l’Institut d’Estudis Eivissencs i l’Institut Menorquí d’Estudis.

Totes les editorials participants tindran la possibilitat tant de vendre llibres com d’organitzar-hi activitats. Està previst que hi hagi taules rodones, presentacions i signatures de llibres, actuacions musicals i activitats infantils. Al principi de setembre, es publicaran totes les activitats organitzades per les editorials al web de l’IEB.