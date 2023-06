La Festa de la Flama de la Llengua d'Alaró arriba enguany a la 25a edició

La Flama del Canigó és la festa d’encesa dels Focs de Sant Joan; una festa popular arrelada al llarg dels Països Catalans que té l’element del foc com a símbol preeminent.

La tradició de les fogueres de Sant Joan és una celebració molt antiga, transmesa de generació en generació al llarg de molts segles. Amb ella, els primers pobladors festejaven la nit més curta de l’any, el solstici d’estiu. D’aquesta manera, s’han anat transformant aquelles celebracions prehistòriques en els Focs de Sant Joan actuals.

La matinada del 22 al 23 de juny la Flama del Canigó es renova al cim d’aquesta muntanya del Pirineu català i centenars de voluntaris i equips de foc la distribueixen arreu dels Països Catalans seguint diverses rutes per tal d’encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Així comença, any rere any, la celebració d’una festa ancestral vinculada al solstici d’estiu que és també un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana.

La Flama a Mallorca

Enguany farà set anys que la Flama del Canigó arriba a Alaró. Va ser el 2017, quan el batle d’aleshores, Guillem Balboa, va anar a recollir-la per primera vegada al Parlament de Catalunya. La Delegació de l’Obra Cultural Balear a Alaró va continuar aquesta iniciativa fins a l'acualitat: «Tenim la satisfacció de dur la Flama al nostre poble, perquè des d’aquí arribi a altres indrets de l’Illa».

Alaró organitza cada any la Festa de la Flama de la Llengua, l’origen de la qual es remunta a l’any 1907, quan l’alaroner Joan Rosselló de Son Forteza va organitzar dalt del cim del Castell una encesa de fogueres per a enllaçar Mallorca amb els cims de Montserrat i el Canigó.

Des d'aquest municipi del Raiguer, la Flama recorrerà enguany fins a 38 municipis de Mallorca.

25a edició de la Festa de la Flama de la Llengua d'Alaró

Aquesta celebració, que enguany arriba a la 25a edició, començarà a les 12 hores amb la recollida de la Flama del Canigó al Parlament de Catalunya. A les 17.20 hores es donarà la benvinguda a la Flama a la plaça de Vila amb els Dimonis d’Alaró, els Geganters d’Alaró, els Capgrossos de l’Escola i xeremiers. Poc després, a les 17.30 hores, al pati de l’Ajuntament es farà la recepció i lliurament de la Flama que comptarà amb una salutació per part de l'OCB d'Alaró, la lectura del missatge comú a càrrec d’Antònia Vicens i un parlament de Joan Miralles, president de l’OCB. A més, hi haurà música en directe a càrrec de Júlia Martínez (piano) i Josep Sastre (flauta travessera), i Cati Eva Canyelles (cant de la Balanguera).

Aproximadament a les 20 hores arribarà la Flama del Canigó al castell d'Alaró i es farà una tremponada popular (recollida de tiquets a les oficines municipals, fins dia 21 de juny). A les 21 hores es durà a terme el pregó de la Flama i encesa del peveter a càrrec de Mateu Morro. Finalment, a les 22 hores, hi haurà un concert de Sense Filtres.