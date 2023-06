Tramudança i l'Agrupació Sa Torre reben el reconeixement de mèrits 2023 en el marc del 50è aniversari de l'Escola Municipal de Mallorquí

Tramudança i l'Agrupació Sa Torre han rebut aquest dijous el Reconeixement de Mèrits de l’Escola Municipal de Mallorquí en un acte emotiu a l’Auditori de Manacor. Tramudança i l’Agrupació Sa Torre han estat reconegudes per la seva tasca de difusió i actualització de la música de ball de bot i la seva contribució a la cohesió social i a la continuïtat intergeneracional de la nostra identitat col·lectiva.

Amb aquest reconeixement, l’Escola Municipal de Mallorquí posa en valor tota una vida dedicada a la defensa de la nostra cultura i a ensenyar a estimar les nostres músiques i els nostres balls a generacions distintes. La tasca constant dels dos grups ha fet que el ball popular hagi arribat a fer aixecar la pols de les places tot passant el llindar de les portes del segle XXI amb una força admirable, malgrat la convivència amb un potent mercat mediàtic musical que tot ho globalitza.

L’Escola, des de l’any 1976, concedeix el Reconeixement de Mèrits a persones o col·lectius que han destacat per la seva fidelitat a la llengua catalana, i per la protecció i transmissió d’alguna faceta del nostre llegat lingüístic i cultural. Tramudança i Agrupació Sa Torre passaran a formar part del llistat de persones i col·lectius reconeguts amb el guardó com Guillem d’Efak, Francesc de Borja Moll, Aina Moll, Biel Majoral, la colla castellera Al·lots de Llevant, Maria Antònia Oliver, Maria Magdalena Gelabert, la Mostra de teatre escolar, Josep Maria Llompart, Antònia Vicens o el Club d'Esplai Crist Rei entre moltes d’altres.

L’acte oficial de lliurament del guardó ha tengut lloc en el marc de la celebració del 50è aniversari de l’Escola Municipal de Mallorquí. L’acte ha comptat amb l’actuació conjunta dels dos grups reconeguts, que han rebut sengles escultures de Llorenç Ginard per part del batle de Manacor en funcions, Miquel Oliver. També han actuat Margalida Fullana ‘Botilla’, Núria Martín i Ferran Montero, amb la col·laboració de la Mostra de teatre escolar. Han intervingut com a padrins deles reconeguts, Antoni Nicolau i Joan Lluís Sansó. Han agraït el lliurament del gardó, Maria Isabel Sansó (Tramudança) i Esperança Nicolau (Agrupació Sa Torre).

El batle de Manacor en funcions, Miquel Oliver, ha destacat la importància especial d’aquest Reconeixement de Mèrits en tant que s’emmarca en el 50è aniversari de l’Escola. «Amb aquest reconeixement es posa en valor tota una vida dedicada a la defensa de la nostra cultura i a ensenyar a estimar les nostres músiques i els nostres balls a generacions distintes», ha dit.

Tramudança

Tramudança és un grup veterà d'animació de places i ballades que fa prop de 40 anys que escampa la nostra llengua i cultura arreu dels Països Catalans. Al llarg de la seva trajectòria destaca la seva en recerca i recuperació de peces tradicionals, creació de músiques noves, tot combinat amb tallers de ball de bot i animació de ballades.

El 2001 presentà el seu primer disc, un doble CD, No dóna gran cosa més l'agre de la terra, on plasmen la feina de recuperació del nostre patrimoni, enregistrant els sonadors de jotes i mateixes de la nostra contrada. L'any 2009 presentà el disc Tramudança vin-i-5 amb peces de creació pròpia.

Tramudança també ha participat en altres discs conjunts de música tradicional.

L’any 2014, després d’un any d’aturada el grup es torna a reestructurar amb la baixa de tres membres i quatre noves incorporacions: actualment el conformen vuit components. Des d’aleshores, Tramudança continua animant places i ballades arreu de Catalunya i les Illes Balears, combinant les actuacions amb tallers de ball de bot. Al llarg d’aquests anys, el grup segueix recuperant i incorporant noves peces al seu repertori.

Agrupació Sa Torre

Agrupació Sa Torre és un grup de música tradicional de Manacor creat l’any 1988, format per la curolla d’una sèrie d’integrants de l’associació de veïnats de la barriada de Sa Torre interessats en preservar les nostres tradicions. De llavors ençà, el grup no s’ha aturat de mostrar la seva música per les diferents ballades i festes d’arreu de Mallorca, així com fora de l’illa. El seu repertori està format per jotes, boleros, fandangos i mateixes, temes tant tradicionals com de nova creació, que han enregistrat en tres discs. El grup té una reconeguda trajectòria en el món de la música tradicional que l’ha fet ser molt conegut i reclamat a moltes de les festes que es celebren arreu. Des de la seva creació disposa d’escoleta de ball de bot i ha ensenyat els punts de ball a centenars de manacorins.