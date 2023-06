Jordi Porta va rebre l'homenatge de la Federació Llull a Can Alcover

Aquest dimecres ha mort Jordi Porta, qui va ser president d'Òmnium i de la Federació Llull.

El 5 de juny de 2010, al jardí de Can Alcover, es va fer l'homenatge nacional a Jordi Porta, organitzat per la Federació Llull.

Jordi Porta, acabava de deixar la presidència de la Federació Llull i també d'Òmnium.

A l'acte hi varen intervenir, Jaume Mateu, president de l'OCB, Eliseu Climent, en nom d'Acció Cultural del País Valencià i Muriel Casals que acabava de substituir Porta al capdavant d'Òmnium.

Durant els parlament es va agrair a Jordi Porta els anys dedicats des d’Òmnium i des de la Federació Llull a la construcció dels Països Catalans i, sobretot, de la Federació. A la vegada, també se li demanà que els seguís de prop; que no es fes gaire lluny; que es mantingués sempre a l’abast perquè «queda molt per fer i en aquesta feinada pendent hi hem de ser tots: els de dalt, els de baix, els estrictes i els insulars».

L’acte acabà amb el parlament de Jordi Porta, que rebé com a reconeixement una escultura titulada 'La Balanguera' i, també, amb les cançons d’Isidor Marí.