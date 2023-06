'Per qui em prenc' de Lori Saint-Martin, nova ressenya de Pere Joan Martorell

Pere Joan Martorell, escriptor i crític literari, publica una nova ressenya a la revista digital d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat.

En aquesta ocasió, Martorell ens parla del llibre editat per LaBreu Edicions, 'Per qui em prenc' de Lori Saint-Martin.

«Antoni Clapés trasllada a la nostra llengua aquest llibre tan diferent com interessant, i Cristina Garcia Molina ens obre les ganes de llegir-lo», ens diu Martorell.

El crític també destaca que «En aquest cas ens trobam en un extrem: Per qui em prenc (LaBreu Edicions, 2023), una de les dues novel·les que va escriure la professora i traductora Lori Saint-Martin, es pot definir com una mena de repàs de la seva vida, un inventari de fets i de personatges tan reals com memorables».