17è INCART: Més de cinquanta artistes a sis espais expositius d'Inca

L'Ajuntament d'Inca ha presentat, en el Claustre de Sant Domingo, la dissetena edició d'INCART. Una mostra que s'inaugura el pròxim 5 de maig i que es podrà visitar fins al 3 de juny. El batle, Virgilio Moreno, la regidora de Cultura, Alice Weber, han donat a conèixer aquesta nova edició i les seves novetats.

«Per a nosaltres INCART no només és un festival d'art contemporani sinó que des del principi ho hem creat com un mostrador per donar a conèixer i impulsar la producció illenca. A més sempre deixam un espai perquè els joves que cursen el batxillerat artístic al nostre municipi mostrin les seves propostes», ha subratllat Weber.

Dins aquesta nova edició d'INCART, els visitants podran gaudir de les arts plàstiques contemporànies a: Sa Galeria Can Marc, Espai On Som, Can Blancos Espai Cultural, Sa Quartera Centre d'Art i a la sala de vidre, la sala d'estudi i la sala U del Claustre de Sant Domingo. Tot això amb les propostes de més de cinquanta artistes.

Cal destacar que durant la inauguració, a Sa Quartera Centre d'Art, hi haurà una especial performance del Brut Grup Teatre en homenatge a Joan Lacomba. Cal recordar que actualment a aquest centre s'acull una exposició pòstuma de l'artista.

A més, hi haurà un programa d'activitats amb l'objectiu que el festival sigui tota una proposta transversal. Així el dia de la inauguració es presentarà 'Ella, Sa Pradina', d'Inventari col·lectiu de dones a Can Blancos Espai Cultural i el Concert 'Insectes' de Yansky. A la Galeria Can Marc, el 6 de maig, farà una exposició col·lectiva: 'Percepcions imperfectes' amb Vermutada i música a càrrec d'Agente Cooper. Finalment, el 12 de maig es realitzarà la presentació de llibre 'La educación para la igualdad de género' de Francesca Salvà Mut i Elena Quintana Muci a Can Blancos Espai Cultural.

Enguany, han participat com a comissaris dels espais públics Pere A. Pons i Clara Fontanet, juntament amb l'equip tècnic de cultura.

El programa complet del festival d'art contemporani de la capital del Raiguer es pot consultar aquí: incaciutat.com/xvii-incart-2023