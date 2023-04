Un tast de la poesia de Vicenç Calonge a Ploma.cat

La revista digital d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat publica un tast de la poesia de Vicenç Calonge.

Vicenç Calonge és un escriptor palmesà. Té una llarga trajectòria relacionada amb la poesia, sobretot amb l’organització de recitals i de muntatges poètics com 'La poesia de Capaltard' i 'Paisatge amb dona'.

Ha publicat diversos llibres de poemes entre els quals destaquen: De quan les vaques boges no existien o no ens ho deien... (1999), Joc i colors del viure (2000), Del mar que sóc (2001), L’aigua del temps (2002) i Cant que s’interroga (2002). L'any 2009 presentà Nu dins els pactolos (2009).

També ha escrit llibres a quatre mans: Lladriola en cant (2006), amb Enric Ribes, i Molt més que un temple (2006), amb Pere Rosselló Bover.

President i fundador del Centre Cultural Capaltard des de 1991, ha estat també vicepresident a les Illes Balears del Centre Català del Pen Club (1999-2003). És col·laborador habitual de les revistes S’Esclop, Literària i Enki revista i té poemes musicats i enregistrats per Al-Mayurqa.