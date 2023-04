'Ikimilikiliklik', un espectacle infantil de Marie de Jongh per a espantar la por

La prestigiosa companyia de teatre infantil Marie de Jongh actuarà el proper diumenge, 23 d’abril, a les 18 hores, a la Sala Gran del Teatre Principal de Palma amb el muntatge Ikimilikiliklik, una obra original de Jokin Oregi, qui també n’és el director, i interpretada per Ana Meabe, Amets Ibarra i Maitane Sarralde.

Ikimilikiliklik és una coproducció de Grec 2020 Festival de Barcelona amb la col·laboració de LAVA Fundación municipal de Cultura i Donostia Kultura. Des de la seva estrena el 2020, ha girat per bona part dels teatres de l'Estat i ha rebut el reconeixement de la crítica i el públic així com diversos premis, entre els qual destaca el premi FETEN a millor espai escènic.

Aquest muntatge narra la historia de Martirio, una nina que té por a les bruixes, una por que anirà superant fins a gaudir d’una vida sense por. «És un conte modern sobre bruixes que no són bruixes, sobre pors que tal vegada no fan tanta por. Un treball per a tota la família, on es conjuga la narració, el teatre i la plasticitat d'objectes i la dansa», expliquen des de la companyia.

«Marie de Jongh s’ha convertit en tot un referent dins del panorama teatral basc i espanyol en especial en espectacles familiars. Amb el seu segell inconfusible basat en la creativitat del director, Jokin Oregi, que és qui escriu i dirigeix tots els espectacles, la companyia ha guanyat nombrosos premis i s’ha convertit en una de les companyies més prestigioses de l’Estat», han explicat. El 2018, va rebre el Premi Nacional d'Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut pel seu «permanent compromís amb la societat».

A més, el Teatre Principal ha preparat una oferta especial amb motiu de la festa de Sant Jordi, Dia del Llibre, que coincideix amb el dia de la funció. Per aquest motiu, es pot disposar d’un 50% de descompte per a la compra de les entrades aplicant el codi Llibres23. A més, les persones assistents a la funció podran canviar l’entrada per un llibre, dels editats per la Fundació Teatre Principal, en acabar l’espectacle, fins a exhaurir les existències.