El matinal Ona Bon Dia recupera una conversa amb Pere Morey, en el dia del seu homenatge

Aquest divendres, 14 d'abril, Ona Mediterrània emetrà, en el programa matinal Ona Bon Dia, la darrera conversa de Toni Rotget amb Pere Morey, va ser el 22 d'octubre de 2019.

'Tot recordant l'amic Pere Morey' s'emetrà a les 10.30 a través d'onamediterrania.cat o del 88.8 de la FM.

Homenatge i presentació de llibre

També aquest divendres, 14 d’abril, a les 19 hores al Museu de Mallorca es retrà homenatge a l’escriptor Pere Morey Servera (1941-2019).

A l'acte està previst que hi prenguin part Antoni Vicenç, Santiago Coll i Kika Coll.

Igualment, està previst que s'interpreti Bist du bei mir de Gottfried Heinrich Stölze i Johann Sebastián Bach. La interpretació serà a càrrec de la soprano Marina Serra, el tenor Gerard Abril, amb Isabel Morey i Amèlia M. Fellows als violins i Neil Fellows al piano.

Màtria

També es farà la presentació del llibre pòstum de Pere Morey, 'Màtria', a càrrec de Bartomeu Mestre, 'Balutxo' i Marga Serrano, de Purpurina Editorial.

Segons avança 'Balutxo', «'Màtria' és una novel·la de cent pàgines, en línia amb l’estil de l’autor: ocurrent, positiu, divertit, aventurer, imaginatiu, optimista, encoratjador... Una nota prèvia ens avisa que inclou 'un arsenal d’arguments per a les discussions sobre el Procés'. Efectivament, amb exquisida elegància i destresa, localitza i desemmascara els discursos de laboratori orientats a embullar la troca i posar pals a les rodes contra el legítim dret a decidir; a ser qui som! Algú pot pensar que, mort l’autor l’any 2019, el llibre pot haver perdut actualitat i vigència. Just al contrari, la perspectiva d’aquests darrers anys referma que la lluita per les llibertats no caduca i que, tanmateix, potser amb qualque reculada, no hi ha marxa enrere. A banda d'una reflexió pedagògica incisiva, en un viatge a través del túnel del temps, el llibre és una bella història d’amor amb la banda sonora de l’òpera Parsifal. Una novel·la per reflexionar i, més enllà, per assaborir i passar gust».