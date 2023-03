El Consell de Mallorca reedita l'exitós còmic sobre Aurora Picornell

El Consell de Mallorca ha presentat aquest divendres el nou còmic reeditat i revisat sobre Aurora Picornell 'Les no podran matar els idees'. Aquesta nova edició incorpora aportacions sobre la vida de Picornell que el 2020, quan se'n publicà la primera versió, es desconeixien.

El conseller insular de Presidència, Javier de Juan, ha presentat l'edició, juntament amb costat del conseller d'Educació i Formació Professional, Martí March, a l'IES Aurora Picornell. La reedició inclou nou capítol de la identificació de les seves restes mortals en el cementiri de Son Coletes «i complir amb el compromís de veritat, justícia i reparació», ha explicat De Juan. «Sense Aurora Picornell, sense la seva tasca incansable, la seva intel·ligència, el seu valor i el seu sacrifici, el feminisme a Mallorca no seria el que és», ha traslladat.

March, per part seva, ha destacat la importància de donar a conèixer a l'alumnat la història d'Aurora Picornell, una «referent» de lluita, així com la part de la història d'abans de la democràcia «per a no tornar a repetir els mateixos errors». Ha agraït la col·laboració de l'investigador i expert en la figura d'Aurora Picornell, David Ginard, i a la dibuixant i il·lustradora Beatriz Colom. També ha destacat la dedicació i la implicació de la directora insular Rosa Cursach, que ha llegit unes paraules en nom de la dibuixant que no ha pogut assistir.

També hi han participat Miquel Tortella i Catalina Amengual, parents d'Aurora Picornell, i la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, així com la directora de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar, Convivèxit, Aina Amengual.