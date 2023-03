L'Associació per la Cultura de Mallorca: defensar la llengua, la cultura i el País en temps de «desert cultural»

L'Associació per la Cultura de Mallorca, creada el 1923 i dissolta el 1936, va ser presidida per personalitats tan rellevants com Emili Darder o Josep Sureda i Blanes; tenia l’objectiu de fomentar la cultura i l’Obra Cultural Balear (OCB) sempre se n’ha considerat continuadora i hereva del seu llegat.

Ara que es compleixen cent anys de la seva fundació, l'OCB ha preparat diversos actes per recuperar la memòria d'aquella entitat clau en els seus 13 anys de vida.

Aquest dimecres, 29 de març, a Can Alcover, s'ha fet el primer dels actes: una taula rodona titulada ‘Cent anys de l’Associació per la Cultura de Mallorca (1923-1936)’ en la qual hi han pres part els historiadors Sebastià Serra, Bartomeu Carrió i Arnau Company. La taula ha estat moderada pel directiu de l'OCB, Antoni Llabrés.

Bartomeu Carrió ha estudiat els arxius de l'entitat i ha oferit dades sobre l'evolució de persones associades, el perfil dels socis i les principals activitats organitzades.

Arnau Company ha destacat el paper d'algunes delegacions de l'ACM, com les de Sóller, Pollença o Felanitx i ha subratllat el paper fonamental de l'entitat i de tots els seus directius en l'impuls de l'Avantprojecte d'Estatut de les Illes Balears de 1931 que fou aprovat per una assemblea d'entitats el juliol del mateix any, tot i que finalment no prosperà.

Sebastià Serrà ha volgut destacar que la fundació i la tasca inicial de l'ACM es va haver de fer en un «desert cultural». Ha posat de manifest el debat entre els sectors més activistes i els més elitistes i també el xoc entre els representants d'un mallorquinisme més dretà, bàsicament la gent de 'lletres' i el sector més esquerrà, format per gent de 'ciències'.

Serra també recordà que la no aprovació, durant els anys de la segona república, de la llei de bilingüísme, va crear desànim entre els integrants de l'ACM i, també, que el 1936 l'entitat havia fet una nova proposta d'Estatut d'autonomia.

Més actes

Aquest divendres, 31 de març, es col·locarà una placa commemorativa al Carrer Bisbe Perelló, 2, on hi hagué el primer local social de l'ACM. L’acte serà a les 12.00 hores i comptarà amb les intervencions de Llorenç Carrió, Joan Miralles i Antoni Marimon.

Finalment, el dimecres 5 d’abril, Bartomeu Mestre, Balutxo, impartirà la conferència anomenada ‘Vindicació de “La Nostra Terra”', amb la presentació de Caterina Canyelles. Serà a les 19.00 hores, a Can Alcover.