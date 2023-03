MDMAR estrena 'Me vull amb tu' davant 4.000 persones a Varsòvia

El passat divendres, 24 de març, MDMAR va actuar al Klub Stodola de Varsòvia com a artista convidada de Kamil Bednarek amb un aforament complet de 2.000 persones, i el dissabte 25 va tornar a actuar davant altres 2.000 persones com a artista convidada de Fisz Emade Tworzywo.

MDMAR va estrenar en directe davant un públic entregat i emocionat el seu nou senzill en català 'Me vull amb tu', que es publicava a plataformes digitals el mateix divendres, a més d’una selecció de cançons del seu disc Better Life (Blau 2021), acompanyada de Tomeu Juan Fuster a la percussió.

La col·laboració de Manangelment musical junt amb Sideways ha fet possible la participació d'MDMAR en aquests dos concerts d’aquests artistes de primera línia a Polònia. Una col·laboració que neix de l’assistència de MDMAR al Projecte Live Europe i el seu concert al SPIKE a Plodiv (Bulgària) el passat maig, de la mà de l’Institut d’Estudis Baleàrics i Fira B. Després de l’èxit d’aquests dos concerts ja s’estan parlant de noves col·laboracions internacionals.

'Me vull amb tu' és el primer senzill en català d'MDMAR, un tema que balla entre l’indie, el pop i el soft rock. Una cançó d'amor diferent del típic missatge «sense tu no puc viure/ no soc ningú», al contrari, ella ens planteja l’amor des d’una lliçó més enriquidora i positiva com és «te vull amb mi, perquè m'acceptes com soc, perquè si caic sé que puc comptar amb la teva mà».