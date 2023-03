Sus al II Festival de Filosofia Alcúdia Pensa

El Departament de Filosofia de l'IES Alcúdia, conjuntament amb l'Ajuntament de la localitat i altres entitats, han organitzat el II Festival Alcúdia Pensa. Una iniciativa que vol promoure la reflexió i el pensament filosòfic entre els joves i la ciutadania en general.

Miquel Àngel Ballester, professor de Filosofia de l'institut i col·laborador de l'Ara Balears, és el promotor de la iniciativa que inclou diversos actes enfocats a tots els públics. En els preparatius i el desenvolupament dels diferents actes també hi participen activament un grup d'alumnes de primer de batxillerat.

Els plats forts del festival, que inclou un concurs fotogràfic, seran el 4 d'abril i el 4 de maig. El 4 d'abril a les 1.30 hores a l'IES Alcúdia i a les 19.30 hores a Can Doménech, el filòsof Eduardo Infante farà sessions de 'Gastrofilosofia' que inclourà tast de plats des d'una reflexió filosòfica. Un immillorable maridatge entre la cuina i el pensament que comptarà amb la participació de diversos departaments de l'institut.

Finalment, dia 4 de maig a 19.30 hores a Can Doménech, el professor Ballester presentarà el seu llibre d'assaig 'A l'ombra de la filosofia' (Lleonard Muntaner) que analitza críticament aquesta disciplina. En resum, un festival que es consolida com una aposta clara per divulgar el pensament i la reflexió filosòfica.