Lleonard Muntaner presenta tres novetats pel Dia Mundial de la Poesia

Aquest 21 de març se celebra el Dia Mundial de la Poesia i Lleonard Muntaner Editor ha volgut sumar-se a l'efemèride amb la publicació de tres novetats de la col·lecció 'La Fosca': són Hermètica Definició d'H.D. (Hilda Doolittle), traduït de l'anglès per Odile Arqué, El món és senzill, de josep l. badal, i Esborranys de la crònica, de Miquel Cardell.

H.D. (Hilda Doolittle) (Pennsilvània, 1886 – Zuric, Suïssa, 1961). Poeta, novel·lista, traductora i assagista. Va néixer a Bethlehem (Pennsilvània), però als vint-i-cinc anys es mudà a Londres, on va tenir un paper central en els moviments literaris emergents.

A causa de la seva primerenca associació amb el moviment imatgista, particularment amb Ezra Pound, Richard Aldington, D. H. Lawrence, F. S. Flint i T. S. Eliot, ha estat durant molt de temps considerada l’exquisida miniaturista, la imatgista per excel·lència. Però la seva autèntica consecució es troba en els poemes i la prosa de la seva maduresa —War Trilogy i Hermètica Definició—, on la tècnica i els ritmes s’expandeixen per abordar una consciència no tan sols de perfecció sinó també de l’experiència dolorosa —la Guerra i la vivència personal— del trànsit de la perfecció.

Hermètica Definició, publicat pòstumament el 1972, transcendeix el seu primer estil purista i assoleix un abast del llenguatge i de l’emoció només accessibles a un poeta major.

L’escriptor Josep l. Badal (Ripollet, 1966) és autor d’una de les obres més fascinadores de la literatura catalana recent: poesia —O pedra (2002), Cal·ligrafies (2008), (blanc) (2010), Cants materials (2018)—, prosa —La casa sense ombra (2000), El duel (2003), Mestres (2006), Xirp (2022)—, literatura mal anomenada infantil —la saga Jan Plata (2013-15), Els llibres d’A (2014), Googol (2021), La branca més alta de la melancolia (2022)…— i una extraordinària escriptura híbrida —Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents (2017). Entre altres feines, ha estat estudiós i crític literari, i també ha trobat el seu lloc en la docència. La seva obra ha merescut guardons de prestigi com el Premi Folch i Torres o el Premi de la Crítica Serra d’Or, i s’ha traduït a diferents llengües, com l’italià, el xinès, l’ucraïnès, el rus, el danès, el portuguès, el neerlandès, el turc… Si no se’l troba entre llibres, cal cercar-lo a muntanya, o conversant entre persones i ocells normals, com és ell i com som tots nosaltres.

Miquel Cardell (Llucmajor, 1958). Periodista d’ofici, ha dedicat la seva vida professional al món de la ràdio i a l’àmbit de la informació cultural en diversos mitjans.

És autor de nou llibres de poemes, entre els quals s’hi compten Les terrasses d’Avalon (Editorial Moll, 2008, Premi Cavall Verd – Josep M. Llompart 2009), Les Barques de la boira (Editorial Moll, 2011, Premi Ciutat de Palma – Josep M. Llompart de poesia 2011) i Els ponts de l’autopista (Adia edicions, 2020). També ha publicat diversos reculls o quaderns de caràcter més o menys recopilatori. Dels anys setanta ençà, participa activament en la vida cultural mallorquina.