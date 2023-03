El cantant Joan Amèric presentarà a Palma el seu espectacle 'Perquè soc poble... un país enamorat'

L'autor i cantant valencià Joan Amèric presentarà a Palma 'Perquè soc poble... un país enamorat', un concert que canta la vida «del trosset del món on els enamorats diem t'estimo, t'estime i t'estim». Bellesa, compromís, força i tendresa s'abracen en aquesta proposta artística que cerca l'emoció a través de la lírica de les idees.

El concert de Palma tindrà lloc a Can Oleo el pròxim 11 de març a les 17.00 hores i comptarà amb una formació electroacústica integrada per músiques i músics que interpretaran al costat de l'autor un repertori escollit amb, entre d'altres, cançons inèdites com 'Rosa de Mar', 'Volia ser trobador' o 'Si arribara el dia...', clàssics del seu repertori com 'Vine', 'Llavis de sal' o 'Perquè soc poble' i dues versions molt personals de 'M'aclame a tu' (del poeta Vicent Andrés Estellés i Ovidi Montllor) i 'Yo vengo a ofrecer mi corazón' (de Fito Paez) adaptada al català per l'autor valencià.

La veu i la guitarra del cantautor valencià comptaran amb l'acompanyament d'Altea Martìnez a la flauta travessera i cors, Amadeu Adell al contrabaix acústic, Miguel Bruñó al piano, teclats i cors i amb Ana Ferrer a les guitarres clàssica, acústica i cors. I amb Jorge Pérez i Luis Pisu com a enginyers de so.

Un concert per a recordar

L'espectacle 'Perquè soc poble... un país enamorat' es va estrenar al Palau de la Generalitat Valenciana, posteriorment es va realitzar al Palau de Pedralbes de Barcelona i culminarà amb aquest concert especial a Palma. Amb un treball rigorós i exigent, el recital proposa una mirada al món des dels ulls de la pròpia identitat. I ho fa amb la passió que transmeten la poesia, la música i la veu.

Joan Amèric, qualificat per la premsa especialitzada com un renovador de la cançó d'autor, destaca per «la sensualitat de la veu, la melodia i la creació d'atmosferes sonores i poètiques de gran sensibilitat».

Es tracta de l'únic artista valencià que ha obtingut el prestigiós Premi BarnaSants al millor concert de la secció oficial d'aquest Festival, considerat el més important d'Europa en el gènere de la cançó d'autor. El cantant, a més, ha obtingut en tres ocasions els guardons 'Èxits d'or', els primers premis en diferents festivals de cançó i ha passejat la seva música per alguns dels escenaris més destacats del nostre àmbit cultural com són l'Auditori de Barcelona, el Parc a la mar de Palma, el Palau de la música Catalana o el Palau de les Arts de València entre molts altres. Així com a l'Estat espanyol, Itàlia, França i Uruguai.