'Elles també hi eren. Dones agermanades', propera conferència del Dilluns de l'Obra

L'Obra Cultural Balear de Manacor dedicarà les conferències dels Dilluns de l'Obra del mes de març al món de la dona. Encetarà aquest cicle la doctora en Història per la UIB Margalida Bernat i Roca amb la conferència 'Elles també hi eren. Dones agermandades', que tendrà lloc al teatre La Fornal, el proper dilluns, 6 de març, a les 20 hores.

Margalida Bernat i Roca (Palma, 1957) és professora. Llicenciada en Història General per la Universitat de les Illes Balears, el 1992 es doctorà amb la tesi 'Els III mesters de la llana: paraires, teixidors de llana i tintorers (Ciutat de Mallorca, segles XV-XVII)', editada el 1995 per l’Institut d’Estudis Baleàrics. Actualment treballa com a responsable del Departament d’Educació i Acció Cultural (DEAC) del Museu de Mallorca, institució amb la qual col·labora des de 1978.

Especialista en Història Medieval de Mallorca, amb constants incursions dins la Història Moderna, ha treballat temàtiques de tant interès com els grafits medievals i postmedievals, encara que la seva recerca preferent gira entorn de les mentalitats, de l’organització de l’espai urbà preindustrial, l’alimentació i el treball artesà entre els segles XIII i XVII. Ha publicat més d’un centenar de llibres i d’articles d’investigació a revistes especialitzades. Algunes de les seves obres han estat escrites en col·laboració amb el Dr. Jaume Serra i Barceló.