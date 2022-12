La jornada sobre les rondalles esdevé un homenatge al professor Grimalt

Aquest dissabte s'ha fet, a la Institució Alcover de Manacor, la jornada titulada ‘Les rondalles mallorquines’ i un acte d'homenatge al professor Josep Antoni Grimalt, amb motiu de la culminació de l’Edició comentada.

L'acte s'ha desenvolupat sota el títol de 'Les rondalles mallorquines, de la societat a l'acadèmia, un homenatge a Josep A Grimalt' en el qual hi han participat Jaume Guiscafré, Nicolau Dols, Maria Magdalena Gelabert, Joan Lluís Monjo, Bàrbara Sagrera, Miquel Sbert, Josep Temporal, Caterina Valriu, Carme Oriol, Antoni Mir i Bàrbara Duran.

Durant la jornada s'han pogut seguir les comunicacions de Bàrbara Sagrera, Miquel Sbert, Caterina Valriu.

També s'ha fet una taula rodona amb la participació d'Antoni Mir, Carme Oriol, Bàrbara Duran, Magdalena Gelabert i Josep Grimalt.

Antoni Mir, secretari de la Institució Moll, ha declarat «Necessitam que les rondalles continuïn sent un patrimoni viu».

Josep A. Grimalt, catedràtic emèrit a la Universitat de les Illes Balears i Jaume Guiscafrè, professor titular i director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, só a punt de culminar 'L'Edició Comentada de l’Aplec de Rondaies Mallorquines'. Aquesta edició destaca per la seva rellevància divulgativa perquè es fonamenta en una sòlida recerca científica i et convida a descobrir textos poc accessibles, com les llibretes de notes on Alcover consignava les rondalles que li contaven els narradors/es; incorporen aquestes anotacions originals i, a continuació, les rondalles tal i com les va escriure Antoni M. Alcover amb el seu llenguatge esponerós; un llenguatge que conserva tota la riquesa expressiva de la llengua catalana a Mallorca de finals del segle XIX.