Es posen a la venda les entrades per a la gala d’entrega dels V Premis Enderrock de la Música Balear

Les entrades per a la gala dels V Premis de la Música Balear – Premis Enderrock 2022 ja estan a la venda per al dimecres 2 de novembre i es poden adquirir a través de la pàgina web del Teatre Principal de Palma (www.teatreprincipal.com), un escenari que acollirà per primer cop aquests guardons musicals.

La festa anual de la música balear comptarà amb actuacions de destacats músics de totes les Illes Balears, que estrenaran noves cançons en directe. La felanitxera Mar Grimalt avançarà un dels temes del seu debut Espurnes i coralls (Segell Microscopi, 2022), premi del Concurs Sons; la menorquina Anna Ferrer presentarà una de les peces del seu nou espectacle Parenòstic; la mallorquina Clodine cantarà per primer cop en directe el seu nou senzill, “Everest”; els mallorquins Da Souza portaran a escena un tall del seu cinquè disc, Dies d’attrezzo (Bankrobber, 2022); Marga Rotger i Maria Hein interpretaran a duet la peça “Gota entre gotes”, inclosa al documental de títol homònim dirigit per Jaume Rodríguez; la marratxinera MDMAR estrenarà un dels seus nous temes en català; la cantautora formenterenca Mireia sorprendrà amb una de les cançons del seu primer disc, Somriuen les deixalles (autoeditat, 2022) i els bunyolins Xanguito tornaran al Teatre Principal, després d’omplir-lo el 2021, amb una posada a escena inèdita d’un dels temes més populars del seu darrer disc, Eufòria (Halley Supernova, 2022).

Durant la gala es donaran a conèixer els guanyadors de les onze categories de la votació popular en pop-rock, cançó, urbanes, folk, jazz i clàssica. En la primera ronda van liderar les nominacions Antònia Font amb quatre (artista, cançó, directe i disc), Cabot amb tres (disc, directe i cançó), i Maria Hein (disc, artista) i Xanguito (disc i artista) amb dues candidatures cadascú. A més, també es farà els lliurament dels Premis de la Crítica, elegits pels periodistes especialitzats, per a Un minut estroboscòpica (Primavera Labels, 2022) d’Antònia Font, considerat millor disc de l’any i millor disc de pop-rock; a més de Voltes i voltes (Bankrobber, 2022) de Maria Jaume com a millor disc de cançó d'autor; Reïna com a millor disc revelació amb Arts marcials (U98 Music, 2021); Marco Mezquida com a millor disc de jazz amb Letter to Milos (autoeditat, 2022), i el duet format per Miquel Brunet i Biel Majoral amb La llei d’Ohm (Ona Edicions, 2022), com a millor disc de folk.

Finalment, la cinquena edició dels Premis Enderrock de la Música Balear també reconeixeran el grup Ja T’Ho Diré amb el Premi Enderrock d’Honor, coincidint amb les tres dècades des del seu primer àlbum. El Premi Enderrock a la Trajectòria serà per al pianista i compositor mallorquí Agustí Fernàndez, que ha complert 50 anys de trajectòria com a referent indiscutible de les músiques improvisades a nivell nacional i internacional, i la directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells, rebrà el Premi OCB a una Personalitat.

La festa anual de la música balear està organitzada pel Grup Enderrock i l’Obra Cultural Balear, amb el suport del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma, i tindrà lloc el proper dimecres 2 de novembre al Teatre Principal de Palma a partir de les 20 h.