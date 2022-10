La conferència 'Joan Fuster i la premsa' de l'OCB se celebra a Can Alcover

L'Obra Cultural Balear segueix endavant amb el seu cicle de ponències dedicades a la figura de l'escriptor valencià, Joan Fuster. Aquesta segona conferència es celebrarà el pròxim dimecres 5 d'octubre, a les 19.00 hores a Can Alcover i serà a càrrec de la periodista Empar Marco, delegada de TV3 en el País Valencià. A més, l'acte estarà presentat per Francesca Cabot, membre de la Junta directiva de l'Obra. La conferència es titula 'Joan Fuster i la premsa'.

El cicle de conferències organitzat per l'OCB s'emmarca en l'Any Fuster i és possible gràcies al suport de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. La declaració de l'Any Fuster suposa una fita important per tal com és la primera commemoració conjunta impulsada pels governs de Catalunya, País Valencià i Illes Balears.