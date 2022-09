La Plataforma per la Llengua i la Fundació Vincle recullen signatures per donar suport al català

La Fundació Vincle i Plataforma per la Llengua han impulsat el manifest en suport al català 'Només hi faltes tu', una iniciativa que vol refermar el compromís amb la llengua catalana tant per part del govern de la Generalitat de Catalunya com del conjunt de la ciutadania.

Presentat en el marc del procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua, que clou el pròxim 16 de setembre, aquest manifest incorpora diverses propostes de millora del català enfocades en els principals àmbits estratègics de la llengua com són l'educació, la sanitat, l'audiovisual, l'empresa o la cohesió social. Entre les reclamacions, hi ha la petició de desplegar de forma efectiva la immersió lingüística, que es facin complir les lleis vigents que protegeixen el català, que s'incrementin els requisits lingüístics a l'administració, que s'impulsi la formació en català a les empreses i que es faciliti la integració dels nouvinguts.

El manifest, que també interpel·la l'Estat espanyol ―al qual es demana que assumeixi la pluralitat de cultures que l'integren―, tanca fent una crida a tota la ciutadania de Catalunya perquè «s'identifiqui, amb autoestima, amb la llengua catalana i la vulgui preservar, usar de manera habitual i potenciar en un món global i multilingüe, on hauria de prevaldre l'ecologia de les llengües i, així, tenir l'objectiu de treballar per una sostenibilitat lingüística planetària».

El text incorpora la signatura inicial de 49 personalitats, institucions, patronals, entitats i sindicats de procedència i sectors diversos, fet que evidencia la transversalitat de les reivindicacions.