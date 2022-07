El Teatre Principal presenta la nova temporada i abaixa els preus dels abonaments

El Teatre Principal de Palma ha presentat aquest dilluns la nova temporada, de setembre de 2022 fins a gener de 2023, una temporada que inclou 49 títols dels més variats gèneres, des de teatre a òpera, sense oblidar la dansa, el cinema, els espectacles familiars i la música.

Una de les grans fites de la temporada, és l'esforç que ha fet el Teatre Principal per fer més propera la programació al gran públic ampliant l'oferta d'abonaments i abaixant els preus de les funcions.

Ara, el ventall d'abonaments és molt més ample que el de l'any passat. Enguany, el Teatre Principal ha incorporat un abonament nou, l'abonament Extra, que permet un 40% de descompte per la compra de 5 o més espectacles de la programació. A més, segueix l'abonament de Parella, que ofereix un descompte del 25% a partir de la compra de 2 entrades per a 2 o més espectacles; el General, 25% de descompte a partir de 3 espectacles; i el d'Òpera, 20% de descompte per la compra de 2 espectacles o més de la Temporada d'Òpera. A més també ha abaixat els preus dels espectacles teatrals més cars, que fins ara eren de 35 euros, i que no passaran dels 25 euros la temporada que ve.

Precisament, amb l'objectiu d'afavorir als espectadors que volen comprar abonaments, fins a mitjan agost sols es posaran a la venda els abonaments i la segona quinzena d'agost es posaran a la venda les entrades individuals de cada espectacle.

La programació de la nova temporada s'iniciarà el dissabte 10 de setembre amb un programa doble: a les 18 hores, Parking Shakespeare, una companyia especialitzada en muntar obres en espais poc convencionals, posarà en escena Nit de reis a la Plaça Major; més tard, a les 21 hores, la cantant portuguesa Mísia oferirà un concert per presentar el seu darrer disc, Animal sentimental.

A la presentació de la nova temporada hi han assistit nombrosos artistes i representants de les companyies i grups que actuaran al Principal els propers mesos, així com el director del Teatre Principal, Josep R. Cerdà, i la vicepresidenta i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política lingüística del Consell de Mallorca, Bel Busquets.

De fet, Busquets ha destacat que «el Principal s'ha consolidat com el centre públic de producció escènica de referència de les Illes Balears. La política de produccions i coproduccions ha revitalitzat un sector teatral que està en un moment de creativitat com mai havia viscut. La col·laboració amb teatres de la part forana i amb centres de creació està articulant un model de suport a la creació que mai no havia existit a Mallorca».