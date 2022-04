L'Escola de Mallorquí conclou un cicle dedicat a les noves lectures de l'obra de Mercè Rodoreda

El cicle de conferències 'Sent els ocells? Quatre lectures atentes de Mercè Rodoreda' organitzat per l'Escola Municipal de Mallorquí ha conclòs aquesta setmana passada. El monogràfic ha estat coordinat per Catalina Mir, Maria Palmer Clar, Llucia Serra i Irene Zurrón, investigadores i col·laboradores del grup de recerca Literatura contemporània: estudis teòrics i comparatius de la UIB (LiETC).

'Sent els ocells? Quatre lectures atentes de Mercè Rodoreda', coordinat conjuntament entre l'Escola Municipal de Mallorquí de l'Ajuntament de Manacor i el Centre de Professorat de Manacor, ha duit a terme una relectura de l'obra de l'autora de 'La plaça del Diamant', enguany que es compleixen 60 anys de la seva publicació. En aquest sentit, ha presentat quatre relectures d'altres textos de l'escriptora per donar a conèixer noves aproximacions a la figura de Rodoreda al públic en general i a la comunitat educativa en particular. Tal com han assegurat, el monogràfic aspirava a esdevenir «un espai de debat sobre les possibilitats didàctiques i interpretatives dels grans textos de Mercè Rodoreda».

Divendres dia 4 de març Maria Palmer s'endinsà en l'obra pòstuma de Mercè Rodoreda 'La mort i la primavera'. A la segona sessió del monogràfic, Irene Zurrón il·lustrà els assistents sobre el tractament del tema del suïcidi a l'obra rodorediana. Dia 18 de març, Catalina Mir parlà sobre el tema de la traïció a la producció de la narradora i Llucia Serra divendres dia 25 de març aprofundí en el tractament dels temes de la culpa, el perdó i els traumes. El punt final al cicle dedicat a Mercè Rodoreda el posà l'actuació de Cesca Vadell i Alícia Olivares 'El jardí i el mirall'.

El cicle ha tengut una gran acollida i ha estat un èxit pel que fa a l'assistència. Cinquanta-cinc persones han assistit presencialment a cada una de les sessions i, els enregistraments de les ponències, que es poden veure al canal de Youtube de l'Ajuntament de Manacor, a hores d'ara duen una mitjana de 80 visualitzacions.

«L'Escola Municipal de Mallorquí creix per la base amb programes i cursos com Llengua divertida o els tallers de rap per a infants, però també manté l'excel·lència amb monogràfics d'alta qualitat com aquest, que ha tengut una gran acollida entre els assistents i que posam a l'abast de totes les persones que hi estiguin interessades», ha assegurat el delegat de Política Lingüística de l'Ajuntament de Manacor, Sebastià Llodrà, amb motiu de la clausura del cicle.