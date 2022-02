La soprano Julia Lezhneva i el pianista Andreu Riera participaran en el cinquè concert de la Simfònica

El cinquè concert de l'Orquestra Simfònica Illes Balears del cicle Auditorium de Palma comptarà amb la soprano Julia Lezhneva i el pianista Andreu Riera. El concert d'aquest dijous dia 3, a les 20 h, combina dos mons musicals allunyats en el temps, però amb la dona com a protagonista.

L'esdeveniment compta amb dues parts: la primera camina entre un barroc tardà i un classicisme primerenc amb algunes de les àries més importants de Vivaldi i Mozart, i la segona posa en relleu el personatge femení com a fil conductor de tota la seva música. El programa està conformat per 'La sena festeggiante', obertura part II, 'Griselda' agitata da due venti i 'Bajazet' sposa son disprezzata, d'Antonio Vivaldi. 'Don Giovanni', obertura i Ch'io mi scordi di te?, de Mozart, i 'El sombrero de tres picos' suite núm. 1 i 2, de Manuel de Falla.

Andreu Riera és un dels pianistes més significatius de la seva generació, qui ha actuat a importants sales de concert com el Palau de la Música de Barcelona, l'Auditori Nacional de Madrid, el Palau de Festivals de Santander, St.James Picadilly i South Bank de Londres, Bridgewater Hall de Manchester, Bath Festival Hall, entre d'altres. I la soprano solista Julia Lezhneva, amb una carrera internacional es va disparar quan va crear sensació als Classical Brit Awards al Royal Albert Hall de Londres el 2010, compta amb una veu de «bellesa angelical», segons The New York Times, un «to pur», segons Opernwelt, i una «tècnica impecable», segons The Guardian.