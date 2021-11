La final de la 21a edició del Sona9 reunirà la cançó d’autor de Crisbru, el power-pop de Dan Peralbo i el pop alternatiu de Microhomes

La bandautora barcelonina Crisbru, el power-pop del quartet de Torelló Dan Peralbo i el pop alternatiu barceloní de Microhomes actuaran a la final 21a edició del Sona9. Les tres propostes millor valorades pel jurat tancaran un cicle de nou mesos amb el darrer concert que se celebrarà a la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat el proper dimecres 17 de novembre. El fi de festa el posaran Les Buch, l'explosiu grup de punk-rock, guanyador del Premi Joventut 2020.



Després dels preliminars celebrats a Barcelona, Palma i València, els cinc grups finalistes, Crisbru, Dan Peralbo, La Fera, Lal’Ba i Microhomes, van realitzar les proves per accedir a la final. Assessorats pel director d’escena Abel Coll i el responsable de projectes de Cases de la Música, Edu Bacardí, van realitzar un stage de producció de directe a L'Hospitalet de Llobregat on van musicar un poema i van adaptar una versió al català. La darrera fase va ser la gravació d’una cançó original a Bucbonera Studios de Caldes de Montbui, amb el suport a la producció de Joana Serrat i de l’enginyer de so Tomàs Robisco.



La gala final serà presentada pel músic i locutor d’iCat, Franc Lluís, i es tancarà amb l’actuació de les guanyadores del Premi Joventut de la darrer edició, el grup de punk-rock de Terrassa, Les Buch, que presentaran el disc Monsters (Great Canyon, 2021). Després de la seva actuació, s’atorgaran els tres principals guardons del concurs, Premi Sona9, Premi Joventut - Cases de la Música i el Premi Èxit. A més, La Fera rebrà el Premi Verkami per Votació Popular dotat amb 1.000 euros en material musical i una campanya de mecenatge.



La final del Sona9 2021 serà transmesa en directe per iCat –de 21 a 23 hores– per Lluís Gendrau i Josep Martín, i també es realitzaran una sèrie de programes especials per a Televisió de Catalunya amb els cinc finalistes del certamen.