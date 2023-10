Les plataformes audiovisuals ja compten amb més de 3.000 àudios i 4.000 subtítols en llengua catalana

Les xifres de la presència de títols en català a les plataformes de vídeo a la carta han augmentat de manera molt remarcable. En només dos anys, les plataformes ja compten amb més de 3.000 àudios i uns 4.000 subtítols en llengua catalana. Aquestes xifren representen un increment de 1.833 àudios i 1.989 subtítols respecte l’any 2021.

Aquest creixement del català a les plataformes s’explica, en gran mesura, per la col·laboració entre el Departament de Cultura i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que mitjançant un conveni han unit esforços per incrementar la presència de títols en català a les plataformes audiovisuals, tant doblats com subtitulats. L’acord ja ha donat els seus fruits i els avenços amb plataformes com HBO Max han estat molt importants. Fa dos anys, la plataforma no tenia cap títol en català. Ara en té 140, a més de 128 subtítols. Així ho ha remarcat el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, en una conferència de premsa.

Aragonès ha destacat «el gran salt endavant en l’impuls de l’audiovisual en català» que està duent a terme el Govern català, com ho demostra el fet que, «en dos anys i mig, hem multiplicat per tres la inversió» en aquest sector. «Hem passat de 9,9 milions d’euros el 2020 als 32,6 milions d’enguany, un esforç titànic, però del tot imprescindible, per revitalitzar la presència del català en el món audiovisual», ha afirmat.

Aquestes xifres han encapçalat el balanç de les polítiques de foment de l’audiovisual en català que el Govern està fent aquesta legislatura, i que el president i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, han presentat al Palau de la Generalitat. Aragonès ha posat en valor el paper clau del sector audiovisual en la difusió de la llengua i ha assenyat que els esforços del l'executiu han de servir per a «revaloritzar el seu paper com motor de divulgació i de progrés de l’ús social i del català». «Per això el català ha d’estar present en tots els registres comunicatius de la societat contemporània», ha afegit.

Amb aquesta voluntat, el president ha explicat que una part de l’esforç inversor s’ha destinat a ajudes per a produccions en la nostra llengua. «Estem donant un suport sense precedents a la producció de pel·lícules i sèries en català. Hem multiplicat per 5 els ajuts en cinema, per 12 en la producció de sèries i hem continuat apostant pe doblatge», ha explicat Aragonès.

En paral·lel, el Govern també ha augmentatla col·laboració amb altres distribuïdors de contingut audiovisual i aquí ha destacat i ha «agraït» la «bonapredisposició de les plataformes globals». En concret, ha destacat l’aposta que ha fet HBO Max, que «ha incorporat 130 títols en català en només mig any», sent una de les plataformes més actives, i que, a partir de 2024, «estrenaran doblatges nous de pel·lícules de gran èxit de Warner».

Com a tercer eix del pressupost, el cap de l’Executiu s’ha referit a la «transformació» de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que «ha de continuar sent el motor audiovisual del país», amb mesures com l’obertura del nou canal Super 3 o l’aposta per la nova plataforma 3Cat, que es posarà en marxa la setmana que ve.

«El sector audiovisual és un sector estratègic de futur per al país, per al Govern, per la nostra cultura i per la nostra indústria creativa, per això hi estem dedicant tota l’atenció i tots els recursos que tenim a disposició», ha reblat. I, en aquest sentit, ha destacat que «la plena normalització de la llengua catalana passa també per l’impuls del sector audiovisual català» i per això «estem acompanyant amb tanta decisió el sector».

Per la seva banda, la consellera Garriga ha destacat que el Govern «vol millorar l’ús del català entre la ciutadania, i això implica reforçar-lo, sobretot, a l’audiovisual, perquè avui tothom porta una pantalla a sobre i la nostra llengua ha de ser dins del contingut d’aquesta pantalla». Garriga també ha assegurat que el Govern vol «un sector cultural fort», i això implica ampliar el pressupost cultural en «àmbits en què hi ha molt de marge de creixement, com l’audiovisual», perquè sigui un «sectormusculat».