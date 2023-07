Arranca la 13a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest: «Atlàntida és un continent sense censura»

El guanyador del Goya Enric Auquer amb l'estrella emergent Laia Manzanares, el triple nominat al Gaudí, Miki Esparbé, la productora i vídua de Michelangelo Antonioni, Enrica Fico, els directors Javier Ruiz Caldera (Spanish Movie), Luc Knowles (Libélulas) i Antonina Obrador (Quest) així com els protagonistes d'algunes de les sèries més populars actualment com Élite (Mina El Hammami, Guillermo Capra), Entrevías (María de Nati), Amar es para siempre (Mariam Hernández, Fernando Guallar), Vis a Vis (Maggie Civantos i Harlys Becerra) han desfilat pel photocall del pati de La Misericòrdia aquest dilluns en la inauguració de l'Atlàntida Mallorca Film Fest.

A ells s'han sumat l'expresidenta del Govern, Francina Armengol, el director general d'IB3, Andreu Manresa, els artistes i membres del jurat de la Secció Oficial, Susy Gómez i Pep Girbent; el poeta Biel Mesquida, la Secretària d'Estat per a l'Avanç Digital, Cristina Morales, la directora del Programa Mèdia de la Unió Europea, Lucía Recalde, la fotògrafa Claire O'Keefe, la cantant Júlia Colom, els directors Ventura Durall (Guanyador de dos Premis Gaudí), Jaume Carrió (Guanyador del Goya); entre molts altres varen assistir a un programa doble que incloïa la premier mundial de la nova ficció de les Balears Quest i el concert de l'artista catalana Queralt Lahoz.

Amb les entrades exhaurides, eren gratuïtes com moltes del festival (les que no ho són tenen preus molt assumibles), el que més va destacar de la nit fou l'actuació musical, que va ser espectacular i l'homentatge a Agustí Villaronga i a Juan Antonio Horrach, un galerista que va morir a finals de l'any passat.

Queralt va canviar el reportori del concert per la memòria històrica i va recordar part de la seva història familiar i va remarcar que ha tengut por del moment polític i no ser contractada.

Un altre moment interessant fou el discurs de Jaume Ripoll, creador de Filmin, on va reivindicar «l'art sense censura i autocensura». El festival va sobre el temps passat, present i futur; de com ens veiem nosaltres i com ens veuen; i el compromís amb la sostenibilitat i ser persones compromeses.

Cal destacar que, malauradament, després del concert es va buidar un poc la cerimònia per a veure la pel·lícula Quest, un fet trist ja que l'Atlàntida és un festival de cinema.