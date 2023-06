Demanen que 'Indiana Jones i el dial del destí' i 'The First Slam Dunk' es projectin en català a les Balears

Aquest estiu ve carregat d'estrenes de pel·lícules en català. El 28 de juny s’estrena Indiana Jones i el dial del destí, doblada al català amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. A més, durant el mes de juliol, s’estrenaran quatre llargmetratges molt esperats: The First Slam Dunk, Elemental, Barbie, Detectiu Conan: Black iron submarine. I la darrera gran estrena en català de l’estiu arribarà a l’agost: Ninja Turtles: Caos mutant.

Així, les sales de cinema de Catalunya hauran estrenat, durant el primer semestre del 2023, 40 pel·lícules doblades o subtitulades en català. No obstant això, a les Illes Balears, tot i tenir disponibles totes aquestes pel·lícules en la nostra llengua, no solem tenir l'oportunitat de veure-les al cinema.

L'empresa Aficine ha demostrat en diverses ocasions el seu «compromís amb l’exhibició i promoció de cinema en la nostra llengua», com afirmen, i ens han oferit estrenes com Detectiu Conan: La núvia de Halloween, Super Mario Bros: La pel·lícula, Avatar: el sentit de l'aigua, Lightyear, Dragon Ball Super: Super Hero! o Un món estrany els darrers anys. A més, gràcies a la iniciativa Cinemacat de l'Obra Cultural Balear vàrem poder gaudir d'un cicle de pel·lícules en català l'any 2019. No obstant això, encara quedam molt lluny d'acollir totes les estrenes que es fan actualment en català.

Prova d'això són les reiterades peticions que fan els usuaris als cinemes de les Balears. En aquesta ocasió, diverses persones demanen a Aficine i a la Direcció General de Política Lingüística del Govern que es pugui projectar Indiana Jones i el dial del destí i The First Slam Dunk en català.

«Davant la poca afluència de públic amb les sessions en versió en català que hem projectat, a més de la manca d'ajudes institucionals com algun cinema sí que té, ens veiem obligats a limitar les nostres projeccions en aquesta versió per a poder assumir els costos. Quan ens sigui possible programarem pel·lícules en català. Tot i això, agraïm que ens faceu arribar les vostres peticions. Gràcies!», ha contestat Aficine a les peticions.

També han remarcat que són conscients que hi ha persones que prefereixen veure-les en català i que «ho tendrem en compte per a una altra ocasió».