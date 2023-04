'Back Soon' (2007). Quan volem fer «mariGhost» i no volem que es noti

Vos ho vaig prometre i avui ho complesc: Ha arribat el dia on vos xerraré d’Ara torn o, com m’agrada dir-li a jo, MariGhost, un acte indescriptible contra el cinema en general amb en Montgomery i en Beacham com a elenc estel·lar… però anem per parts.

Dirigida i escrita per en Rob Williams (Role/Play, Long-Term Relationship), autor que prova de fer corpus de cinema gai des de fa molt de temps (potser massa) ens prova de sorprendre amb una història sobrenatural com a excusa per repetir un dels fetitxes més suats, aquell de veure heteros morrejant-se.

Tot comença quan en Gil (Matthew Montgomery, hol·la, hol·la) compra la casa d’en Logan (Windham Beacham, mira no) que ha posat a la venda recentment, llar en comú que tenia amb la seva dona que just ha mort. En trobar-se comprador i venedor s’encén la flama de l’amor. El que cap dels dos pot pensar mai, és la raó per la qual se senten irremeiablement atrets l’un per l’altre. No vos podeu perdre l’escena on en Logan camina somnàmbul, o la del tro que rep en Gil. Ja vos ho he dit.

Aquesta pel·lícula és un recull de moltes coses: males actuacions (de les de pausa per recordar text, o perquè els actors entrecometats s’han perdut, 3 Miguel Herráns), ritme irregular (2 Miguel Herráns), situacions còmiques d’absurdes que són (2 Javier Holgados), guió inversemblant (3 Najwa Nimris) i muntatge inexpert (1 Rob Williams). Es podria veure a velocitat i mitja per no perdre massa temps i no seria massa més irrisòria (2 Benny Hills). Com ja vos he dit, és una obra per fer corpus que no passarà res si vos perdeu.

Mirau-la si no teniu manies, pintau amb el pinzell més gros que trobau a la ferreteria o firmau amb retolador de punta gruixada, sou de veure les meravelles a la lletjor del món o vos agraden els culs pelats. No passeu pena i mirau una altra cosa si llevau els filets primets invisibles de la roba del vostre interlocutor en sortir a fer vermuts, vos agrada en Wesley Snipes, la Roca, o el fatigant d’en Tom Cruise.

La trobareu a Dekkoo.

■■□□□ Humor (inintencional)

■□□□□ Masclisme

■□□□□ Queerness

■□□□□ Sexe

■■□□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat