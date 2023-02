'The Thing about Harry' (2020). Quan ens «marirepetim»

Mirau com són les coses que aquesta pel·lícula també la vaig veure fa una bona estona, gairebé al mateix temps que Trick. És significatiu perquè semblen la mateixa excepte pels vint anys de diferència que hi ha entre les dues.

El que passa amb en Harry és un llargmetratge dirigit per en Peter Paige (si, n’Emmett de l’insofrible remake de Queer as Folk) que també és guionista amb en Joshua Senter (Desperate Housewives) i ens relata les neures de l’histèric d’en Sam (Jake Borelli) quan es veu forçat a compartir cotxe amb el seu assetjador de l’institut, en Harry (Niko Terho), de qui està secretament enamorat (no sigui cas).

Ja vos ho he dit abans: és la mateixa idea de Trick potser un poc millor filada (2 Anne Hathaways), amb millors actuacions (2 Uma Thurmans) i modernitzada (3 Chers). Feia falta una altra comèdia romàntica ensucrada, estereotipada i embafosa (3 Drew Barrymores)? No ho crec, ni per fer corpus cinematogràfic, però ja que està feta doncs llogau-la (2 Scarlett Johanssons).

Vos agradarà si no teniu memòria ni esma de cercar res millor (o l’alternativa d’oci és veure’n una d’en Van Damme). Passau d’ella si deis no plorar mai, no firmau amb el vostre nom, no sabeu fer la o amb un tassó o seguiu incomprensiblement el bossot d’en Tom Cruise.

La trobareu al videoclub o al YouTube.

■□□□□ Humor

■■□□□ Masclisme

□□□□□ Queerness

□□□□□ Sexe

■■□□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat