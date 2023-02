'Where the Bears Are' (2012). Quan ens feim les «mariAgatha Christies»

Idò què vos sembla si avui vos xerr també d’una sèrie del 2012 (que jo he descobert just ara, bé, ara he vist la primera temporada)?

Què és això d’On són els óssos? Una comèdia absurda, pocavergonya, coral i molt divertida en la qual, a cada temporada (supòs), els protagonistes (versions bear de les Golden Girls) han de resoldre un assassinat amb regust de Murder She Wrote, una excusa perfecta per colar un enfilall d’acudits barruts, dobles sentits picants, tòpics cremats i autoparòdies.

La primera temporada comença amb tres companys de pis, en Reggie (Rick Copp, na Blanche), en Nelson (Ben Zook, na Dorothy-Sophia?) i en Wood (Joe Dietl, na Rose) que desperten després d’una bona gatera de festa d’aniversari amb dues sorpreses: en Nelson devora en Todd (Ian Parks) un amant a qui no recorda i amb un mort dins la banyera. Au idò, ja hi som tots!

Vos agradarà si teniu sentit de l’humor, vos fan gràcia els mariacudits anglosaxons i els pèls a la panxa, però no si sou de tancar fort les portes de l’armari un cop a dins, els dissabtes vespre llegiu la Bíblia per divertir-vos o vos agrada el bàmbol d’en Tom Cruise amb camiseta o sense.

La trobareu al videoclub o a YouTube.

■■■■□ Humor

■■□□□ Masclisme

■■□□□ Queerness

□□□□□ Sexe

■■■■□ Interès



Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat