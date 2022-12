[VÍDEO] La pel·lícula 'Avatar: el sentit de l'aigua' no es podrà veure en català a les Illes Balears

El 16 de desembre s'estrena Avatar: el sentit de l’aigua, la seqüela del film Avatar (2009). Aquesta primera pel·lícula de ciència-ficció estatunidenca, filmada, dirigida i produïda per James Cameron es va convertir en la més taquillera de tots els temps i s'espera que la segona vagi pel mateix camí.

Tretze anys després, Cameron torna a dur els espectadors al món de Pandora i la segona pel·lícula d'Avatar es podrà veure en català a diversos cinemes de Catalunya. No obstant això, el compte de Twitter Doblatge en català, que fa difusió de les pel·lícules que s’estrenen en català, ha denunciat que se n'ofereixen poques sessions.

MOLTA ATENCIÓ: Els exhibidors es burlen del català amb 'Avatar: el sentit de l'aigua'.@Cinesa només oferirà 4 de les 50 sessions de Barcelona en català. Cap en 3D i 2 abans de les 16h. En castellà, 36.@BalanaGrup n'oferirà 2 de 37. 1 en 3D, a les 15:30h. En castellà, 21. pic.twitter.com/EhaT4vdSBL — Doblatge en català (@DoblatgeCatala) December 2, 2022

La Generalitat de Catalunya he fet un recull de totes les sales que ofereixen Avatar: el sentit de l'aigua en llengua catalana i podem veure com apareix l'Ocimax Aficine de Maó. No obstant això, quan et dirigeixes a comprar l'entrada a la web d'Aficine, no hi ha cap sessió disponible en català. Per tant, no hi ha cap cinema de les Illes Balears que l'ofereixi en la nostra llengua.

Denúncia de la Plataforma per la Llengua

La Plataforma per la Llengua ha denunciat que la programació provisional de la majoria de cinemes de Catalunya arracona la versió en català d'aquesta pel·lícula; un dels films previsiblement, més taquiller de l'any. L'entitat anima els cinemes a rectificar i fa una crida a la ciutadania per a comprar entrades de manera anticipada a les sessions en català i demostrar que el doblatge en la nostra llengua té demanda. Per a l'ONG del català, la resposta ciutadana és clau perquè els cinemes vegin la conveniència de programar films en català.

L'entitat també reclama als governs de les Illes Balears i el País Valencià que impulsin lleis pròpies de Cinema per a augmentar l'oferta de projeccions en català en aquests territoris, en els quals ara mateix la presència de films en català és pràcticament nul·la.