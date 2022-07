Królowa (2022). Quan quasi ens mariretiram

Si em perdonau, avui no m’estendré gaire que me n’he d’anar a fer nones. No vull partir, però, sense recomanar-vos aquesta minisèrie polonesa: Królowa (reina), una obra dirigida per en Lukasz Kosmicki i escrita per n’Ottó Geir Borg i en Kacper Wysocki partint de la idea de n’Árni Ólafur Ásgeirsson que té un to semblant a Swan Song (pel to crepuscular) i AJ and the Queen (per les reines amb cor).

Na Loretta (Andrzej Seweryn) es retira dels escenaris de París, on s’ha fet un nom com a intèrpret, i fora d’ells com a modista. Tot canvia quan rep una carta de n’Izabela (Julia Chetnicka) referent a sa mare, na Wioletta (Maria Peszek), ai, ai, què passarà?

En els quatre episodis que té, trobarem una història amable, poc innovadora, però innocent i que ens enganxarà per la força que té sobretot el protagonista i el relat en general. Especial atenció al paper d’en Kova Réa (que fa d’en Corentin, el coreògraf i millor amic de na Loretta).

Vos agradarà si vos heu posat perruca qualque cop, sabeu les coreografies d’ABBA o de Priscilla. No la mireu si vos agrada el pàmfil d’en Tom Hanks o l’entabanat d’en Tom Cruise.

La trobareu a Netflix.

■■■□□ Humor

■□□□□ Masclisme

■■□□□ Queerness

□□□□□ Sexe

■■■□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat