'Un passeig per la música francesa' concert de la Capella Oratoriana-Cor Philipus Neri a l'església de Sant Felip Neri, l'1 de juliol

La Capella Oratoriana - Cor Philippus Neri (formada per homes i dones) de Palma i dirigida per l'emblemàtic i prestigiós director de Corals en Gori Marcus, i amb 76 anys d'història, presenta el dissabte, 1 de juliol, a les 20,00 hores, a l'església Sant Felip Neri de Palma, considerada la catedral de la música de Palma per la extraordinària acústica de les seves parets que ens transmeten poder gaudir d'un concert amb un temàtica prou atractiva: 'un passeig per la Música francesa' amb temes que recorren moments característics que van des del renaixement fins al populisme de la Chanson Française; alhora podrem sentir peces des del segle XV fins al XX i amb obres de compositors molt coneguts en els ambients musicals de la seva època, com Josquin de Prés, Gabriel Fauré, J. Ph. Rameau, E. Piaf, C.Barratier, B. Coulais entre altres. Ressenyar també, els acompanyaments de Smerald Spahiu i Gloria Grati al violí, Enrique Sánchez a la flauta i Joan Roig al piano i clavecí, sense oblidar els dos petits solos interpretats per Raquel Escanellas, membre del Cor Phillippus Nerius.

Aquest magnífic concert, rep el suport de la Congregació de l'Oratori de Sant Felip Neri de Palma, que des de l'any 1947 ha cregut en la formació musical i sempre ha tengut una aposta ferma i decidida cap el Cant Coral com eina de transformació cultural i humanística dins els seus projectes i va ser un dels motius per crear l'escola actual que és gestionada per la Cooperativa Gorg Blau que també dona suport a aquest concert.

Els amants de la bona música i del cant coral, no es poden perdre aquest esdeveniment obert a tothom, amb entrada gratuïta i amb la possibilitat voluntària de fer una donació.