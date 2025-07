Creus que les Balears es troben al límit de la massificació turística?

Turisme massificat. Com cada estiu, les Illes Balears es troben, ara com ara, plenes de visitants estrangers. Platges massificades, carreteres desbordades, municipis i zones turístiques estibades de gent, etc. són la tònica habitual d’uns mesos en què els residents han de patir els efectes del turisme desfermat. Basta comprovar-ho amb la saturació, que fregà el col·lapse de Palma, un dia tèrbol que no lluï el sol. En resum, els turistes envaeixen les Illes.

En aquest sentit, ja fa gairebé un mes de la manifestació en contra de la turistificació i la massificació que va recórrer els carrers de Palma i la situació no ha millorat. La marxa, convocada per ‘Menys turisme, més vida’ i altres col·lectius de la societat civil, va protestar per les condicions de vida dels residents i va demanar un pla per garantir l’habitatge i la vida digna dels ciutadans.

Davant el desplegament policial a la protesta, la plataforma va ser prou contundent: «Fem costat a la gent que va mostrar la seva indignació amb protestes pacífiques que es volen criminalitzar. No deixarem de mobilitzar-nos i davant qualsevol forma de repressió respondrem col·lectivament. Això no és violència».

I és que, des del Govern i els promotors del negoci immobiliari i hoteler, semblem més preocupats en deslegitimar les protestes de la ciutadania que de cercar solucions efectives al problema. Així, el president de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vic, ha reivindicat aquesta setmana que Mallorca «és i serà una terra hospitalària i d'acolliment» i ha llançat una campanya d'agraïment dirigida als visitants que trien l'illa com a destinació turística, amb «missatges en positiu» que es difondran en tanques publicitàries i altres suports.

Sota el lema 'Tourist, thanks for visiting Mallorca', la iniciativa cerca fer valdre el «caràcter hospitalari i obert de la societat mallorquina», a través d'una sèrie de «missatges directes d'agraïment» als turistes. Això sí, sense cap referència ni explícita ni implícita a la massificació turística. En aquest sentit, es col·locaran tanques publicitàries en zones turístiques i en el trajecte cap a l'aeroport, com l'autopista d’Andratx o la Platja de Muro.

Sigui com vulgui, dBalears demana als seus lectors si consideren que, com cada estiu, les Illes Balears es troben al límit de la massificació turística o bé encara no hem fregat el llindar de la saturació. Tot seguit, ja podeu votar directament a l’enquesta d’aquesta setmana.